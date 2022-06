La Russia è vicina al default (simbolico): ecco perché

Sarebbe un default simbolico, ma pur sempre un default. Il primo per la Federazione Russa dal 1998. Mosca avrebbe dovuto pagare 100 milioni di dollari di interessi su due obbligazioni (una denominata in dollari e una in euro, rispettivamente in scadenza nel 2026 e nel 2036) il 27 maggio, data poi posticipata di un mese, dunque al 26 giugno: il Cremlino ha ripetutamente affermato che non ci sono motivi per un default, ma che non è in grado di inviare denaro agli obbligazionisti a causa delle sanzioni.

Russia, per il possibile default dito puntato contro l’Occidente

Nel farlo, il Cremlino ha accusando l’Occidente di cercare di spingere la Russia a un default artificiale. È vero però che, dall’invasione dell’Ucraina del 24 febbraio, Mosca Russia ha faticato a mantenere i pagamenti sui 40 miliardi di dollari di obbligazioni in circolazione: il conflitto ha infatti provocato ampie sanzioni che hanno di fatto tagliato fuori il Paese dal sistema finanziario globale, rendendo i suoi beni intoccabili per molti investitori.

Russia, gli investitori non possono riscuotere gli interessi

Per la Russia si tratterebbe del primo default su obbligazioni internazionali dalla rivoluzione di oltre un secolo fa: all’epoca, era il 1918, i bolscevichi ripudiarono i debiti dell’era zarista. Il ministero delle Finanze russo ha dichiarato di aver effettuato i pagamenti al suo National Settlement Depository (NSD) onshore in euro e dollari, sottolineando di aver adempiuto agli obblighi. Tuttavia, è altamente improbabile che i fondi arrivino davvero ai molti detentori internazionali, sebbene grazie ai proventi per la vendita di gas e petrolio, Mosca abbia tutte le risorse per pagare gli interessi. A sancire il default dovrebbero essere le agenzie di rating, ma la loro attività sulla Russia è stata tagliata a causa delle sanzioni. Una situazione paradossale: i soldi ci sono, ma rimangono inaccessibili.