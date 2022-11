Russia, colonnello trovato morto con 5 colpi di pistola al petto: per Mosca è suicidio

Si chiamava Vadim Boyko, era un colonnello russo di 44 anni ed è stato trovato morto all’interno del proprio ufficio. Si tratta dell’ex capo della Makarov Pacific Higher Naval School di Vladivostok, in pratica una vera eccellenza tra le accademie militari della marina russa. La sua morte è stata archiviata come suicidio dal Cremlino, ma Boyko è stato trovato senza vita con cinque colpi d’arma da fuoco sul petto. Il colonnello era responsabile dell’arruolamento dei coscritti da mandare in Ucraina, ruolo affidatogli dallo stesso presidente Vladimir Putin e portato avanti dalla regione di Primorsky, al confine con Cina e Corea del Nord.

La ricostruzione: la stampa parla di suicidio

La stampa russa e il Cremlino hanno subito parlato di suicidio, ma le condizioni del corpo, con cinque proiettili nel petto destano più di qualche dubbio. Secondo le testimonianze, Vadim Boyko sarebbe arrivato al lavoro per poi entrare subito, quasi di fretta, nel proprio ufficio. E superata la porta sono arrivati gli spari. Cinque, come i colpi al petto. Dalla ricostruzione pare che un altro ufficiale abbia fatto il proprio ingresso nella stanza, trovando il cadavere. Mentre la stampa è certa che si tratti di suicidio, la polizia non lo è, proprio a causa di una dinamica difficile da portare avanti in solitaria.

Boyko non ha lasciato nessun messaggio

La polizia ha inoltre spiegato che non è stato lasciato da Boyko alcun messaggio. E allo stesso tempo, non ci sono indizi sull’idea di suicidio che avrebbe maturato nelle ultime settimane. Accanto al corpo sono stati rinvenuti i cinque bossoli, ma anche quattro pistole Makarov. Il caso sembra avere numerose analogie con quanto accaduto a ottobre, quando sempre nella regione di Primorsky è stato trovato senza vita il tenente colonnello Roman Malyk, di 49 anni. Quest’ultimo è stato trovato impiccato, ma in circostanze sospette. E inoltre nelle settimane precedenti molti centri di arruolamento sono stati colpiti da attacchi con bombe molotov.