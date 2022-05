Russia, morto un altro manager Gazprom: Andrei Krukowski caduto da una scogliera

Si chiamava Andrei Krukowski ed era un dirigente della Gazprom. Si tratta dell’ultimo manager russo scomparso in tragiche circostanze. La notizia è rimbalzata dai media russi fino in Polonia e poi sui media internazionali. Krukowski sarebbe morto cadendo da una scogliera a Sochi, luogo celebre per le Olimpiadi invernali del 2014 e luogo in cui è stato costruito il resort sciistico di proprietà del gigante russo Gazprom. L’uomo era il direttore della struttura e sulla sua morte si sono immediatamente aperte le indagini delle autorità. L’ennesima morte legata al colosso russo, che si aggiunge anche al giallo delle tante morti tra gli oligarchi in giro per il mondo.

Krukowski, incidente avvenuto l’1 maggio

Andrei Kukowski è morto lo scorso 1 maggio ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi. Secondo le prime ricostruzioni, il manager della Gazprom, direttore del resort sciistico Krasnaya Polyana, è caduto da una scogliera a Sochi. Si trovava sulla strada verso la fortezza di Aczipse, ma è precipitato in un dirupo. Inutili i soccorsi e l’immediato trasporto d’urgenza in ospedale, secondo quanto riferisce il servizio stampa della stessa struttura. Il 37enne ha ricoperto, dal 2001 al 2014, incarichi di vario tipo in diverse società commerciali russe. Poi nel 2012 il trasferimento a Sochi e tre anni più tardi l’incarico di direttore. La struttura è in parte legata alla compagnia Gazprom, di cui sono morti nelle scorse settimane altri manager.

La nota della Tass: «Amava le montagne»

La conferma della morte tragica di Krukowski è arrivata anche dalle fonti ufficiali russe. L’agenzia di stampa di Mosca, la Tass, ha diramato una nota, ripresa da tutti i media locali e internazionali. «Il direttore generale del resort di Krasnaya Polyana, Andrei Alekseevich Krukovsky, è tragicamente scomparso», scrivono. «Amava le montagne e vi trovava la pace. La tragedia è avvenuta sulla strada per la fortezza di Akzepsinskaya».

