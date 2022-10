In Russia la mobilitazione crea il caos nei trasporti

A Voronezh, città di 1 milione di abitanti della Russia sud-occidentale non lontana dal confine ucraino, i trasporti urbani sono quasi bloccati. I bus non passano e l’attesa alle fermate nelle ore di punta supera i 20 minuti. Evidentemente un record per gli standard della Federazione. Il motivo? Ben 62 autisti sono stati richiamati al fronte. Come riporta Meduza, però, secondo l’ufficio del sindaco il peggioramento del servizio non sarebbe dovuto esclusivamente alla mobilitazione visto che solo il 3 per cento degli autisti ha ricevuto la cartolina. Vero è però che alcune linee sono state sospese, e che l’azienda sta facendo di tutto, sempre secondo il primo cittadino, per garantire il funzionamento del servizio. A pesare sull’efficienza sarebbero soprattutto le tariffe estremamente basse che hanno danneggiato le casse delle aziende dei trasporti. Così le società sono state costrette a vendere parte del loro parco veicoli.

Piloti di riserva e metropolitane in tilt

Voronezh però non è una eccezione. Tutti i trasporti in Russia sono in difficoltà. Alla fine di settembre, un volo Azur Air da Ufa, in Basciria, diretto ad Antalya, in Turchia, ha avuto un ritardo di oltre otto ore per l’assenza di un pilota richiamato nell’esercito. L’ufficio stampa della compagnia aerea ha successivamente reso noto di aver risolto il problema con un pilota di riserva. A ottobre invece, a causa sempre della mobilitazione di massa dei conducenti della metropolitana di Mosca, sono aumentati i ritardi dei treni. Secondo alcune fonti, durante il periodo di mobilitazione solo in uno dei depositi mancavano ben 17 autisti.

Solo Putin con un decreto può mettere fine alla mobilitazione

Emergenza che però sarebbe finita nella Capitale visto che il 17 ottobre, il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha annunciato la fine della mobilitazione. Ma il condizionale resta d’obbligo. Come ha fatto notare il leader dell’organizzazione per i diritti umani Agora Pavel Chikov, l’unico che può ufficialmente porre fine alle operazioni è Vladimir Putin con un decreto ad hoc. E finché il presidente non lo firmerà nuove ondate di coscrizioni potrebbero essere annunciate in qualsiasi momento.