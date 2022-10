Russia, rimandati a casa metà degli uomini arruolati nel Territorio di Khabarovsk

La mobilitazione parziale decisa da Vladimir Putin sta facendo scappare sempre più russi dal loro Paese. Dopo la fuga degli “arruolabili” e le proteste che si sono verificate in tutta la Federazione Russa, il Cremlino aveva ammesso errori nell’esecuzione degli ordini del presidente. Ebbene, circa la metà di coloro che sono stati reclutati nell’esercito dalla regione di Khabarovsk, nell’estremo oriente della Russia, a oltre 8 mila chilometri da Mosca, non combatteranno in Ucraina: sono stati infatti rimandati a casa proprio a causa di errori nella mobilitazione. Lo ha dichiarato il governatore della regione, Mikhail Degtyaryov.

Approximately half of the mobilized residents of #Khabarovsk region were drafted erroneously, governor Mikhail #Degtyarev stated.

He claimed that all those wrongly mobilized have now returned home, and that the region’s military commissar, Yury Laiko, has been dismissed. pic.twitter.com/upjO3LITVi

— NEXTA (@nexta_tv) October 3, 2022