Russia, memoriali improvvisati per commemorare le vittime ucraine Dnipro

Fiori, biglietti, candele, peluche. In molte città della Russia si moltiplicano memoriali improvvisati in ricordo delle vittime dell’attacco missilistico di Dnipro, in Ucraina, che il 14 gennaio scorso ha causato la morte di almeno 45 civili tra cui sei bambini. A Krasnodar, nel Caucaso occidentale, alcuni cittadini hanno lasciato oltre a candele e fiori anche una foto del condominio sventrato ai piedi del monumento dedicato al poeta ucraino Taras Shevchenko.

Il ricordo delle vittime di Dnipro a San Pietroburgo

Lo stesso a San Pietroburgo, davanti al monumento dell’artista ucraino e sulla sua tomba al cimitero di Smolensk.

Sempre a San Pietroburgo, sono stati portati fiori e peluche al monumento alle vittime ucraine della repressione politica nel cimitero commemorativo di Levashov.

🩸Активисты продолжают присылать нам фотографии мемориалов в память о погибших в Днепре. В Петербурге цветы принесли к памятнику украинцам-жертвам политических репрессий на Левашовском мемориальном кладбище. Другой мемориал находится у памятника Шевченко. 1/2 pic.twitter.com/mxw2k1Jzx1 — Движение «Весна» 💚 (@vesna_democrat) January 18, 2023

Peluche e fiori a Ekaterinburg

Negli Urali, a Ekaterinburg, un peluche, alcune rose e la scritta 14 gennaio incorniciata sono stati lasciati ai piedi del monumento alle vittime della repressione politica.

A Mosca fiori, foto e quattro arresti

I moscoviti hanno lasciato il loro ricordo alle vittime di Dnipro davanti al monumento dedicato alla poetessa ucraina Lesya Ukrainka.

Москвичи продолжают возлагать цветы и игрушки к памятнику Лесе Украинке. Несколько фотографий с вот таким комментарием прислали в нашего бота: «Тонкий ручеек, но течёт. Омона не было, но очевидно, что убирают цветы, фотографии нет тоже. Люди по одному идут». 1/2 pic.twitter.com/QDp7k9M6G5 — Движение «Весна» 💚 (@vesna_democrat) January 17, 2023

Omaggi che sono stati immediatamente rimossi dalla polizia. Non solo. Dal 18 gennaio, nei pressi del monumento è presente una pattuglia e quattro persone sono state arrestate. Come riferisce il movimento pacifista Vesna, dopo i fermi al monumento Ukrainka, i cittadini di Mosca non si sono arresi e hanno portato fiori al monumento cittadino di Taras Shevchenko.