Russia, più di 1300 arresti nelle manifestazioni anti mobilitazione

Sono almeno 1.386 i manifestanti, soprattutto donne, arrestati mercoledì 21 settembre nel corso delle proteste che si sono tenute in 38 città della Russia contro la mobilitazione militare dichiarata da Vladimir Putin. Secondo i dati dell’organizzazione per i diritti umani OVD-Info 509 persone sono state fermate solo a Mosca. La polizia della Capitale ha consegnato alcuni dei detenuti all’ufficio di arruolamento militare, indipendentemente dalla loro esperienza.

A quiet dinner in Moscow pic.twitter.com/AmN1pVetCR — Alec Luhn (@ASLuhn) September 21, 2022

Le manifestazioni organizzate dal movimento Vesna e dai sostenitori di Navalny

Il movimento di opposizione di Vesna e i sostenitori di Alexei Navalny hanno invitato i russi a scendere in piazza mercoledì sera per opporsi alla decisione del Cremlino di rafforzare le sue forze in Ucraina con una mobilitazione “parziale”. Le prime proteste hanno avuto luogo nelle città della Siberia e dell’Estremo Oriente, dove decine di persone sono state arrestate, spesso pochi minuti dopo l’inizio delle manifestazioni.

Piccoli gruppi di manifestanti si sono radunati a Ulan-Ude, capitale della repubblica di Buriazia, a Yakutsk, capitale della repubblica di Sakha e nelle città dell’Estremo oriente di Khabarovsk e Irkutsk. A Ulan-Ude i manifestanti avevano manifesti con la scritta “Niente guerra! Nessuna mobilitazione!” e “I nostri mariti, padri e fratelli non vogliono uccidere altri mariti e padri”. Nella città siberiana di Tomsk, una manifestante con un cartello con la scritta “Abbracciami se anche tu hai paura” è stata arrestata con altre 14 persone subito dopo l’inizio del corteo. A Novosibirsk, la terza città più grande della Russia, il video pubblicato sui social media mostrava un manifestante che gridava “Non voglio morire per Putin o per te!”. Proteste anche nelle città della regione del Volga-Ural. Almeno 40 persone sono state fermate a Ekaterinburg, mentre altre decine sono state arrestate a Perm, Chelyabinsk e Ufa, la capitale della Baschiria. I russi sono scesi in strada anche ad Arkhangelsk nell’estremo nord della Federazione e a Krasnodar, nell’exclave baltica di Kaliningrad.

A Mosca e San Pietroburgo oltre 1000 arresti

A Mosca, diverse centinaia di persone si sono radunate nella centrale via Stary Arbat al grido di “No war!” “Manda Putin in trincea!” e “Lascia vivere i nostri figli!”. Lo stesso a San Pietroburgo, dove la protesta è andata in scena in piazza Sant’Isacco: 541 gli arresti. A Kazan, capitale del Tatarstan, un piccolo gruppo di manifestanti ha marciato per le strade del centro cantando “Pace al mondo. No alla mobilitazione!” prima di essere disperso dalla polizia.

Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina sono state fermate 16 mila persone

Dal 24 febbraio scorso, data di inizio dell’invasione dell’Ucraina, in Russia sono state arrestate 16 mila persone. Quasi 4 mila i procedimenti amministrativi avviati con l’accusa di aver gettato discredito sull’esercito. Ben 245 persone risultano imputate. Fino a ieri, con la dichiarazione della mobilitazione, non si erano registrate grandi manifestazioni di piazza.