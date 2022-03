Russia, cosa significa la zeta su carri armati e magliette

Una lettera esposta su carri armati e tank russi, ma non solo, a farsi simbolo della guerra. La zeta che ricorre nelle immagini dell’invasione in Ucraina ma anche sui social e perfino sui vestiti, già indicata da molti come la la svastica del nuovo millennio, racconta una storia precisa, dai tanti significati.

Cosa significa la zeta raffigurata sui carri armati russi

Sui carri armati, sui parabrezza delle macchine, alle fermate dei bus, nelle stazioni delle metropolitane, sugli abiti, in Rete: la zeta è raffigurata pressoché ovunque. Perfino sull’asfalto. Nel tempo sono state avanzate diverse ipotesi per spiegare il significato della lettera. Secondo alcuni, sarebbe un modo per rendere i mezzi russi immediatamente identificabili, differenziandoli da quelli del medesimo modello usati dall’esercito ucraino. Stando però ad altri esperti militari, la zeta richiamerebbe la parola Zapad, che in russo significa Ovest, via principale dell’invasione. Non è mancato chi, nella zeta, ha voluto vedere l’iniziale del cognome del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Il ministero della Difesa russo, seppure non ufficialmente, ha poi chiarito che la zeta rimanda a za pobedu, che in russo significa per la vittoria.

La zeta, simbolo dell’invasione russa, sale sul podio

La zeta ha fatto la sua apparizione anche nelle competizioni sportive internazionali: l’atleta russo Ivan Kuliak, 20 anni, alla Coppa del Mondo di ginnastica a Doha in Qatar, ha indossato una maglia con la lettera ben evidente sul petto sia durante le gare, sia – è arrivato terzo – durante la premiazione, per mandare un messaggio di sostegno al proprio Paese in guerra. Al suo fianco, c’era il vincitore della gara, l’ucraino Kovtun Illia, 18 anni. La provocazione di Ivan Kuliak è stata condannata da molti, inclusa la Fig-Federazione Internazionale di ginnastica. Il gesto dell’atleta russo può essere valutato come violazione del codice di condotta della Federazione. E così la Fig ha avviato l’iter di squalifica per il ginnasta. «La International Gymnastics Federation (Fig) conferma che chiederà alla Gymnastics Ethics Foundation di aprire un procedimento disciplinare contro Ivan Kuliak in seguito al suo comportamento scioccante in una gara della Coppa del mondo a Doha, in Qatar», si legge nella nota della Federazione riportata dal Guardian.

E ora la “zeta” viene stampata anche su magliette vendute online

Fatto sta che la zeta è diventata ormai un simbolo del conflitto per i nazionalisti russi. E così, il sito di informazione pro-Cremlino, Russia Today, ha messo in vendita magliette con la lettera.