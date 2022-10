In Russia approvata una legge contro la propaganda Lgbt

Dopo l’invasione dell’Ucraina, arriva anche quella nel campo dei diritti. La Russia ha deciso di inasprire le norme contro la cosiddetta «propaganda Lgbt», dopo che la Duma di Stato ha votato all’unanimità in prima lettura un disegno di legge per vietare la diffusione di informazioni sui «rapporti sessuali non tradizionali» nei confronti di bambini e adulti. Attualmente esiste già un divieto, ma solo per “proteggere” i minori di 18 anni, mentre ora verrebbe esteso a tutte le fasce d’età: il bavaglio riguarda media, internet, pubblicità, letteratura e cinema. Non potranno essere menzionati relazioni e stili di vita gay, soprattutto per paura che i ragazzini possano essere «indotti a cambiare genere»: anche nei film e negli spot dovrà sparire qualsiasi riferimento a rapporti sessuali che non siano tra uomini e donne.

Gli stranieri rischiano di essere arrestati o deportati

Le persone che non rispettano le nuove normative rischiano multe fino a 400 mila rubli (circa 6.481 euro), mentre società, associazioni ed enti verranno obbligati a pagare una sanzione fino a 5 milioni di rubli (81 mila euro). Si arriva fino a 10 milioni di rubli nei casi di promozione della pedofilia, mentre gli stranieri possono anche essere arrestati per 15 giorni o deportati. Il disegno di legge deve ancora passare indenne altri due giri di votazione, ma non sembrano esserci particolari ostacoli all’orizzonte. Poi toccherà al presidente Vladimir Putin firmarlo per trasformarlo ufficialmente in legge.

Omosessualità reato fino al 1993 e malattia mentale fino al 1999

La Russia del resto già nel 2013 aveva bandito la “propaganda arcobaleno” nei confronti dei minori, in una spirale sempre più conservatrice nell’agenda politica del Cremlino. Il giro di vite è stato ovviamente molto criticato da gruppi per i diritti umani e dai difensori dei diritti Lgbt. L’omosessualità è stata un reato in Russia fino al 1993 ed è stata classificata come malattia mentale fino al 1999. Adesso si punta a cambiare le regole sulla pubblicità e sul sostegno statale per la cinematografia della Federazione russa. Verrà introdotto anche un meccanismo che limiti l’accesso dei bambini all’ascolto e alla visualizzazione di informazioni nell’ambito della comunità gay attraverso il divieto di circolazione nei programmi televisivi e radiofonici, la cui visione o ascolto potrà avvenire solo pagando un supplemento e dichiarando la maggiore età.