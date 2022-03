Russia, Lavrov cancella il volo a Ginevra per le sanzioni Ue

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha annullato la sua missione Onu di domani a Ginevra. Avrebbe dovuto parlare al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e alla Conferenza sul disarmo, tenendo poi anche una conferenza stampa, ma ha annullato la partenza a causa delle sanzioni imposte dall’Ue che prevedono la chiusura dello spazio aereo ai vettori russi. Il Consiglio Onu, proprio oggi, con un focus sulla crisi ucraina ha aperto i lavori della sua 49esima edizione.

A dare l’annuncio è stata la rappresentanza permanente russa a Ginevra, che, in un tweet, ha sottolineato la cancellazione del viaggio «a causa di un divieto senza precedenti sul suo volo nello spazio aereo di un certo numero di paesi dell’UE che hanno imposto sanzioni anti-russe».

‼️ 🇷🇺 FM #Lavrov‘s visit to #Geneva for the session of the @UN_HRC and the Conference on Disarmament has been 🚫 canceled due to an unprecedented ban on his flight in the airspace of a number of EU countries that have imposed anti-Russian sanctions pic.twitter.com/i8niWHqoy9

— Russian Mission in Geneva (@mission_russian) February 28, 2022