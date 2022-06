La Russia vuole istituire un tribunale alternativo alla Corte europea dei diritti dell’uomo

Dopo aver lasciato il Consiglio d’Europa ed essere stata estromessa dalla giurisdizione della Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU) a seguito dell’invasione dell’Ucraina, la Russia sta pensando di istituire un’alternativa nazionale a uno dei più importanti tribunali europei.

A confermare la voce è stato Sergei Stepashin, capo dell’Associazione degli Avvocati Russi che, martedì 1 giugno, ha spiegato come sia ormai in via di formazione un gruppo di lavoro che, contando sul contributo di rappresentanti del ministero della Giustizia, dell’amministrazione presidenziale e del Comitato investigativo della Federazione Russa, si occuperà di concretizzare l’idea maturata da Vladimir Putin, creando un surrogato della CEDU che dovrebbe vedere la luce nel corso del prossimo anno. Secondo quanto riportato dal Moscow Times, l’organo giudiziario potrebbe includere i Paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), i membri della Comunità degli Stati Indipendenti, organizzazione internazionale che comprende nove delle 15 ex repubbliche sovietiche più il Turkmenistan o quelli dell’Unione Economica Eurasiatica (formata da Bielorussia, Kazakistan, Armenia, Kirghizistan e Russia).

Il rapporto tra Mosca e il tribunale non è mai stato pacifico. La Russia, infatti, è sempre stata pesantemente condannata dall’Occidente per le ripetute violazioni dei diritti umani di cui si è macchiata, perseguitando oppositori e politici dissidenti, media indipendenti, collettivi LGBTQ e manifestanti alla testa di proteste non violente. Un atteggiamento che l’ha portata a collezionare numerose querele da parte dei soggetti lesi che, appigliandosi all’unico strumento a disposizione per farsi giustizia, si sono rivolti alla corte per denunciare i soprusi subiti, caricando la nazione di richieste di risarcimento da milioni di euro che attendono di essere saldate. Querele che la CEDU continuerà ad accogliere fino al 16 settembre 2022, il termine ultimo entro il quale il Paese sarà considerato firmatario della Convenzione Europea. «Sono passati anni da molti di quegli esposti», ha scritto OVD-Info, «e, al momento, non esiste alcuna garanzia che il governo si attenga alle decisioni della corte».

93 countries voted to remove Russia from the United Nations Human Rights Council. Russia already left the Council of Europe last month, costing Russians access to the European Court of Human Rights.

Israel voted yes in the US sponsored motion. The irony is too damn high. pic.twitter.com/GQxk1yq073

— Nuice Media (@nuicemedia) April 7, 2022