Russia, iPhone vietati negli uffici del Cremlino per le presidenziali 2024

Dall’1 aprile via gli iPhone dagli uffici del Cremlino. Il primo vice capo dell’amministrazione presidenziale, Sergei Kiriyenko, ha annunciato durante una riunione che i funzionari coinvolti nella campagna di Vladimir Putin per le elezioni 2024 dovranno disfarsi dei melafonini entro fine marzo. Lo rende noto il quotidiano Kommersant, fra i maggiori media politici e finanziari in Russia. Si temono infatti azioni di spionaggio da parte dell’Occidente, che potrebbe sfruttare alcune falle nel sistema operativo iOS per hackerare gli uffici di Mosca. Non è chiaro se lo stesso Cremlino si impegnerà a fornire nuovi device ai funzionari, probabilmente dotati del software russo Aurora OS. Ancora nessun commento da parte di Apple.

LEGGI ANCHE: La Russia semplifica i permessi di soggiorno per attirare lavoratori It dall’estero

iPhone via dal Cremlino, Mosca punta a un proprio ecosistema mobile

Pur rivolgendosi principalmente ai funzionari della politica interna, il divieto di possedere iPhone è esteso anche ad altri uffici. Dovranno abbandonare gli smartphone di Cupertino anche quelli dei lavori pubblici, del Consiglio di Stato e dei dipartimenti di tecnologia. Come ha sottolineato il Moscow Times, non si tratta di una scelta casuale, ma riguarda tutti coloro che dovranno gestire la campagna elettorale di Vladimir Putin in vista delle votazioni del 2024, i cui preparativi sono già in corso. Ulteriori voci affermano che il divieto potrebbe coinvolgere a breve anche gli uffici regionali. «Tutti dovranno disfarsene entro la fine di marzo», ha dichiarato un funzionario anonimo al Kommersant. «L’iPhone è finito, bisogna gettarlo via o darlo ai bambini». Secondo il Cremlino, infatti, lo smartphone ideato da Steve Jobs sarebbe più suscettibile all’hacking e allo spionaggio occidentale rispetto ai modelli con sistema Android o altri software.

Kremlin staff involved in President Vladimir Putin’s re-election campaign have been banned from using their iPhones for fear of espionage, the Kommersant daily reported, citing an unnamed source with knowledge of the decision.https://t.co/im4RNDQFti — The Moscow Times (@MoscowTimes) March 20, 2023

Fonti interne hanno affermato che il Cremlino stesso potrebbe impegnarsi ad acquistare nuovi smartphone da fornire all’amministrazione presidenziale. Sebbene si accettino i device con sistema operativo Android o di matrice cinese, sembra che Mosca stia spingendo sempre più per adottare a livello nazionale il software Aurora, sviluppato dalla società russa Open Mobile Platform. Il divieto agli iPhone sembrerebbe dunque rientrare in un piano già discusso da tempo di costruire un ecosistema mobile interno in Russia, che si sgancerà definitivamente dalle tecnologie americane ed europee. Al momento Apple non ha rilasciato commenti, mentre il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov si è limitato a confermare che già oggi i funzionari pubblici non possono usare smartphone per scopi ufficiali. «Indipendentemente dal software, si tratta di strumenti trasparenti», ha detto in conferenza. Già nel 2022, per le videoconferenze gli uffici governativi di Mosca avevano sostituito Zoom con il russo Trueconf.