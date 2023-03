Mosca apre una indagine penale sul procuratore e i giudici dell’Aia

Vladimir Putin, sulla cui testa pesa il mandato di arresto internazionale dell’Aia, non ci sta: non solo il Cremlino ha definito oltraggiose le accuse della Corte penale internazionale che tra l’altro non riconosce, ma rilancia. Il comitato investigativo della Federazione Russa ha infatti aperto un procedimento penale contro il pubblico ministero e i giudici della Cpi. Lo riporta il canale Telegram del dipartimento. Nel mirino della giustizia russa sono finiti il procuratore Karim Khan, che ha richiesto mandati d’arresto per il presidente russo e per la commissaria per i diritti dei bambini del Cremlino Maria Lvova-Belova, e i giudici Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala e Sergio Gerardo Ugalde Godinez che li hanno emessi.

Il Comitato investigativo russo contro il procuratore Khan e i giudici della Cpi

Il Comitato investigativo ricorda che i mandati per Putin e Lvova-Belova «sono ovviamente illegali, poiché non vi sono motivi per un procedimento penale». «Le azioni intraprese dai giudici della Corte penale internazionale», secondo il comunicato stampa del Comitato investigativo russo, rappresentano un attacco a un leader di uno Stato straniero «che ha diritto alla protezione internazionale con l’obiettivo di complicare le relazioni internazionali». Posizione questa condivisa con il ministero degli Esteri cinese che, alla vigilia della visita di Xi Jinping a Mosca, ha chiesto di rispettare l’immunità del leader del Cremlino. Mosca ha dunque aperto un procedimento penale contro il procuratore della Cpi Karim Ahmad Khan «con l’accusa di aver perseguito una persona notoriamente non colpevole e di averla accusata illegalmente di aver commesso un crimine grave».

L’ultima provocazione di Medvedev: «Un razzo sull’Aia»

Come se non bastasse, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev ha lanciato una delle sue provocazioni. «È del tutto possibile immaginare l’uso mirato di un Onyx ipersonico dal Mare del Nord da una nave russa verso il tribunale dell’Aia», ha scritto su Telegram commentando il mandato di arresto richiesto per Putin. «Il tribunale è solo una miserabile organizzazione internazionale, non la popolazione di un Paese della Nato».