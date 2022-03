La Russia verso la disconnessione dal web

«Entro l’11 marzo tutti i server e i domini devono essere trasferiti nella intranet russa». Stando alla comunicazione inviata dal viceministro dello sviluppo digitale alle autorità esecutive federali e dei soggetti della Federazione Russa, la Russia si sta preparando ad abbandonare la Rete globale. La notizia è stata immediatamente rilanciata dal profilo di Nexta Tv su Twitter e, sulla stessa piattaforma, da LatestAnonPress, profilo associato ad Anonymous.

#Russia began active preparations for disconnection from the global Internet

No later than March 11, all servers and domains must be transferred to the #Russian zone. In addition, detailed data on the network infrastructure of the sites is being collected. pic.twitter.com/wOCdRqOJej

— NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2022