Perché la Russia di Putin non può essere una vera democrazia

L‘invasione russa dell‘Ucraina ha portato come prima conseguenza interna la repressione del dissenso e dell’opposizione. La leadership russa ha accentuato la stretta autoritaria già emersa nel corso degli ultimi anni, soprattutto con il ritorno di Vladimir Putin al vertice dello Stato nel 2012, dopo il quadriennio al Cremlino affidato a Dmitri Medvedev. Il maggiore controllo sull’elettorato e le modifiche della Costituzione in senso presidenzialista sono andate di pari passo con le tensioni internazionali creatisi con la crisi ucraina del 2013-2014, sfociata nel cambio di regime a Kyiv e nell’annessione della Crimea, seguita dalla guerra limitata nel Donbass e da quella su larga scala cominciata nel 2022.

Così negli anni l’opposizione non sistemica a Putin è stata silenziata con la forza

A Mosca hanno prevalso progressivamente i falchi, le correnti moderate si sono ritirate in secondo piano, o adeguate al nuovo corso, esemplare la metamorfosi in questo senso proprio di Medvedev, e l’opposizione non sistemica è stata sostanzialmente silenziata con la forza. In Occidente per questioni di propaganda si tira in ballo sempre l’era staliniana, ma bisogna far presente che per raggiungere gli oltre 10 milioni di cittadini sovietici morti nei gulag e in giro per l’Urss ai tempi del dittatore georgiano la Russia di Putin deve trasformarsi ancora un po’. Per ora assomiglia a uno di quei tanti Paesi autoritari alleati dell’Occidente, invischiati in guerre e disprezzanti delle regole democratiche e dei diritti civili, come la Turchia, l’Azerbaijan o l’Arabia saudita.

I processi farsa di Kara-Murza e Yashin, l’arresto di Gershkovich e il caso Navalny

Gli ultimi processi farsa a Mosca, quello di Vladimir Kara-Murza e di Ilya Yashin, hanno riportato in evidenza il tema della repressione dell’opposizione, insieme con la vicenda sempre sotto i riflettori di Alexey Navalny. In aggiunta è arrivato il caso del giornalista statunitense del Wall Street Journal Evan Gershkovich, imprigionato per spionaggio, ad acuire la tensione internazionale con le accuse alla Russia di infischiarsene della libertà di stampa. La Russia di Putin è infatti tra Paesi peggiori al mondo nella classifica del Press Freedom Index 2022 curato da Reporters Sans Frontières, dove si piazza al 155esimo posto, comunque in buona compagnia giusto dietro l’Azerbaijan di Aliyev (154) e davanti all’Arabia di Bin Salman (156), il principe che ha ordinato di fare a pezzi il collega di Gershkovich, Jamal Khashoggi. È certo in ogni caso che in Russia non c’è più spazio per voci dissenzienti e le condanne esemplari contro Kara-Murza (25 anni) e Yashin (8 anni) stanno a significare che il futuro per chi vorrà mettersi contro il regime sarà senza speranza. Soprattutto, e qui il messaggio è chiaro, per coloro che sono legati in qualche modo con l’Occidente, leggasi Stati Uniti. È oltre 20 anni che la variegata opposizione della destra extraparlamentare, che ha sempre avuto stretti rapporti con gli Usa costruiti ai tempi di Boris Yeltsin, è sotto tiro da parte del Cremlino che se prima ha mal tollerato, poi è passato alle maniere forti, basta partire dal caso di Mikhail Khodorskovsky nel 2003 per finire appunto a Kara-Murza, passando per Navalny.

La democrazia in Russia è affidata all’opposizione sistemica di Zyuganov e Mironov

Altro discorso invece per l’opposizione parlamentare sistemica, quella cioè che in qualche modo ha fatto sempre parte del gioco e all’interno della Duma ha assecondato in sostanza la costruzione del sistema putiniano, e che vai da comunisti del sempreverde Zyuganov ai socialdemocratici di Russia Giusta guidati da Mironov e ai nazionalpopulisti rimasti orfani del loro leader storico Zhirinovsky, morto alla vigilia dell’invasione russa dopo averne predetto il giorno di inizio. Questi partiti costituiscono, per così dire, l’unica opposizione a Russia Unita, il partito del potere che fa riferimento a Putin ed è guidato formalmente da Medvedev. È questa è, formalmente, la democrazia russa, che tale ovviamente non e non è mai stata, nemmeno ai tempi di Yelstin quando l’Occidente aveva deciso scambiare l’oligarchia per pluralismo, solo per il proprio interesse.