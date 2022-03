Russia, città invase da mini bambole contro la guerra in Ucraina

L’arte contro la guerra. In Russia aumentano le voci contrarie al conflitto in Ucraina. Tra chi coraggiosamente manifesta in pubblico, consapevole dei rischi, e chi invece sceglie l’anonimato, sono in tanti ad aver deciso di schierarsi contro Vladimir Putin e la sua “operazione speciale” contro Kyiv. L’ultima protesta ha origine a San Pietroburgo, dove in vari angoli della città sono spuntate piccole bambole di creta o stoffa recanti messaggi di pace. I loro creatori, protetti dall’anonimato, hanno pubblicato diverse foto su Instagram tramite l’account Malenkiy Piket che attualmente conta poco più di 1400 follower. La protesta si è già espansa a Mosca e all’estero, tanto che uno scatto ritrae anche Milano.

LEGGI ANCHE: Le bambole voodoo contro Vladimir Putin di un’artigiana di Uzhhorod

Chi sono gli autori e in cosa consiste la protesta contro la guerra

La protesta ha avuto inizio a San Pietroburgo. Artefice dell’azione, come riporta il quotidiano argentino Tn, di cui si conosce solo il nickname @lesievles. Russo di 31 anni, si è da sempre opposto a Vladimir Putin. Proteggendosi con l’anonimato, ha creato la pagina Instagram Malenkiy Piket assieme ad altri dissidenti che lo stanno aiutando nella pubblicazione. Le foto ritraggono piccole bambole, solitamente di creta, stoffa o cartapesta raffiguranti omini stilizzati. Alcuni indossano abiti con i colori dell’Ucraina, mentre altri tengono cartelli con messaggi di pace. «Abbiamo iniziato da San Pietroburgo, ma ora siamo presenti anche in altre città della Russia e fuori dal Paese», ha detto a Tn. Per la sua azione, rischia fino a 15 anni di carcere, ma guai a chiedergli di fuggire: «Non ho paura e non voglio lasciare la città».

Per evitare di essere fermati, gli artisti stanno piazzando le bambole in alcuni luoghi simbolo delle città quando il traffico è minore, seppur alla luce del sole. «Quando la maggior parte di noi può dire NO, alcune cose possono cambiare in meglio», ha concluso a Tn @leslievles. Intanto il fenomeno si è ingrandito, toccando anche altre città europee tra cui Milano. Ogni post reca il numero di pubblicazione: l’obiettivo è arrivare a 1000, traguardo finale dei dissidenti. Ecco di seguito gli scatti più emblematici in giro per il mondo, disponibili sulla pagina Instagram e anche in alcuni post dei fan su Twitter.

LEGGI ANCHE: Il racconto di un disertore russo che ha deciso di abbandonare il conflitto

Mosca, San Pietroburgo e Milano, ecco le foto più belle della protesta

Fra le città coinvolte c’è Milano a cui è toccato il numero 99 della serie. Qui sono stati immortalati due omini di carta vestiti con i colori delle bandiere di Russia e Ucraina. Entrambi stringono il simbolo della pace, mentre sullo sfondo si può vedere lo skyline della città lombarda

«Non tacere» è invece il cartello sorretto da un omino di creta a San Pietroburgo. Lasciato al porto di Sevkabel, è piccolo ma può essere notato grazie allo sgargiante colore rosso davanti a una finestra.

Sempre a San Pietroburgo si trova uno dei rari pupazzetti che non presenta una scritta in cirillico. «No War» sono infatti le lapidarie parole nel cartello sorretto dalla bambolina, una donna con un lungo vestito giallo. Si tratta del numero 73 di 1000 e si trova su un muretto a largo della strada che conduce alla stazione cittadina.

Risale al 25 marzo la pubblicazione, sempre a San Pietroburgo, di due pupazzetti che sorreggono i colori blu e giallo, simboli del vessillo ucraino. Come hanno confermato gli stessi ideatori, si tratta delle raffigurazioni stilizzate del poeta e drammaturgo russo Alexander Pushkin e del francese George D’Anthès, protagonisti nel 1837 di un duello mortale rimasto nella storia e avvenuto proprio a San Pietroburgo.

Emblematico anche il nono post pubblicato sulla pagina Instragram, con una foto scattata vicino a una delle sculture più celebri di San Pietroburgo. Si tratta di una statua facente parte del complesso Colonne Rostrate, alte 32 metri e costruite lungo il fiume Neva, nei pressi di Vasilyevsky. Il piccolo pupazzetto si trova fra le dita della scultura, di colore blu con un cartello arancione in mano.

«Saluti da Danzica» invece è la didascalia di un post raffigurante due omini in un bosco della città polacca. Si tratta di due donne che mostrano cartelli con le scritte «Siamo con l’Ucraina» e «Basta guerra, basta sangue». Rappresentano il numero 88 della serie, destinata a durare ancora a lungo.