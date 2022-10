Russia, la guerra in Ucraina cancella i festeggiamenti di Capodanno

Diverse città russe hanno annullato o ridimensionato le celebrazioni di Capodanno già programmate, mentre la guerra mette a dura prova i budget delle amministrazioni locali e si moltiplicano le richieste di denaro da dirottare verso l’esercito russo, impegnato nella cosiddetta “operazione speciale militare” in Ucraina. L’annuncio da parte del presidente Vladimir Putin della mobilitazione parziale ha avvicinato molti russi alla realtà del conflitto in corso, che pareva molto lontano: il ridimensionamento delle celebrazioni per il nuovo anno, molto sentite in Russia, sono un chiaro promemoria dei combattimenti in corso.

L’ultima città a ridimensionare le celebrazioni è stata Rostov sul Don

L’oblast’ meridionale di Rostov ha appena annunciato celebrazioni di Capodanno più modeste, tramite un messaggio del governatore Vasily Golubyov su Telegram. Rostov sul Don si unisce così a un elenco già lungo di città (e relative regioni) che hanno cancellato eventi tra cui concerti, fuochi d’artificio e installazione di piste di pattinaggio: tra esse San Pietroburgo, la seconda città più grande della Federazione Russa; Belgorod, che si trova al confine con l’Ucraina; Kurgan, importante fermata sulla ferrovia Transiberiana. Ancora nessun annuncio di modifiche, invece, da parte di Mosca.

Da una parte sono le autorità locali a fare questo passo, magari su gentile invito del governo, dall’altro sono i cittadini stessi a spingere in tale direzione, viste le difficoltà delle truppe russe in Ucraina, che ormai non vengono più nascoste dal Cremlino. Come racconta Moscow Times, il mese scorso Natalya Seroukhova, residente a Voronezh, ha dato il via a una petizione online per l’annullamento dei festeggiamenti, che ha superato 700 mila firme. Olga Lobanova, ha fatto lo stesso a Nizhny Tagil, città industriale vicino ai monti Urali: «Il denaro risparmiato dovrebbe essere usato per acquistare attrezzature aggiuntive per soldati, uomini mobilitati e combattenti volontari. Sosteniamo i nostri ragazzi!», ha scritto su Vkontakte, la principale piattaforma social di Russia.

I soldi all’esercito, ma anche alle famiglie dei mobilitati

Ovviamente, queste manifestazioni spontanee sono ben viste da Mosca. Due giorni fa Olga Lyubimova, ministra della cultura, ha riferito di colloqui in corso con i governatori regionali per un «cambio di tono» degli eventi pubblici. Il sindaco di Kaluga, a sud della Capitale, ha dichiarato la scorsa settimana su Telegram che i fondi risparmiati saranno spesi per l’equipaggiamento dei soldati. A Nizhny Novgorod, invece, le autorità hanno promesso che il denaro sarà usato per fornire sostegno alle famiglie delle persone mobilitate.

Il Cremlino sta affidando la decisione ai governi regionali

Sebbene la decisione di festeggiare in tono minore non abbia provocato finora grande dissenso, sembra aver creato qualche tensione, a livelli piuttosto alti. Una fonte non identificata del Cremlino ha infatti riferito alle agenzie di stampa statali Tass e Ria Novosti che la notizia della cancellazione dei piani per il nuovo anno era «prematura» e «imprecisa». Allo stesso tempo, alcune regioni russe potrebbero non avere altra scelta che tagliare le spese, mentre il Cremlino è impegnato in una sorta di scaricabarile: Mosca sta delegando ai governi regionali le decisioni, in un approccio molto simile a quello adottato durante la pandemia di Coronavirus. D’altra parte, i bilanci locali sono messi a dura prova dai pagamenti una tantum agli uomini mobilitati (circa 1.500 euro): il capo della regione di Omsk, Alexander Burkov, ha affermato la scorsa settimana che «servirà del tempo», aggiungendo che «il deficit di bilancio è di oltre 13 miliardi di rubli» (oltre 200 milioni di euro). «Alcune regioni sono già in bancarotta. Tutto questo contribuisce solo all’escalation, non ci avvicina alla pace», ha detto a Moscow Times Boris Vishnevsky, politico dell’opposizione a San Pietroburgo.