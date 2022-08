Russia, la giornalista Marina Ovsyannikova arrestata per «falsità contro l’esercito»

La giornalista russa Marina Ovsyannikova è stata nuovamente arrestata con l’accusa di «aver screditato» l’esercito di Mosca. La notizia è stata diffusa dalla stessa cronista sul proprio canale Telegram. Lì ha spiegato che 10 poliziotti alle 6 di mattina hanno fatto irruzione in casa sua. E il suo avvocato, Dmitri Zakhvatov, ha raccontato all’Afp che è stata aperta un’indagine per la «diffusione di informazioni false», reato attribuito dalle autorità russe alla giornalista. Lei, celebre per l’irruzione in tv dello scorso marzo durante la quale ha esposto un cartello di protesta contro l’invasione dell’Ucraina, rischia ora fino a 15 anni di carcere.

Ovsyannikova arrestata per via della legge bavaglio

Marina Ovsyannikova è ormai da tempo nel mirino dell’esercito russo. Questo perché nello scorso marzo, durante un telegiornale su Channel One, ha interrotto la diretta televisiva per mostrare un cartello con su scritto «no alla guerra, fermate l’invasione». Da lì si è arrivati al primo arresto. Poi è stata rilasciata, ma condannata a dover pagare una multa da 50mila rubli. Adesso la perquisizione e il nuovo arresto. Questo perché Mosca ha approvato nelle scorse settimane una vera e propria legge bavaglio che sfrutta per fermare chi diffonde informazioni ritenute «false» dal Cremlino. Il blitz di stamattina è avvenuto senza aspettare l’arrivo dell’avvocato, come lui stesso ha denunciato all’ong Ovd-Info.

La giornalista è rientrata in Russia a luglio

Dopo il primo arresto, Marina Ovsyannikova ha lasciato la Russia per stabilirsi in Germania. La giornalista aveva dichiarato di non voler tornare nel proprio Paese finché Putin avrebbe governato, ma così non è stato. A causa di una disputa sulla custodia dei due figli, infatti, ha lasciato il giornale tedesco Die Welt ed è tornata a Mosca. Dopo il rientro a inizio luglio, ora è incappata in un nuovo arresto. Le accuse potrebbero costarle fino a 15 anni di reclusione.