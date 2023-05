Russia, l’arresto del giornalista del Wall Street Journal prolungato di 3 mesi

La detenzione del giornalista americano Evan Gershkovich è stata prorogata per altri 3 mesi. Lo hanno reso noto le agenzie Ria Novosti e Interfax, che hanno spiegato come sia stato il tribunale del carcere di Lefortovo ad aver accolto la richiesta degli inquirenti. Il reporter del Wall Street Journal è detenuto nella struttura dal 30 marzo scorso, dopo l’arresto a Ekaterinburg con l’accusa di spionaggio. Gershkovich è stato accusato di «aver raccolto informazioni che costituiscono un segreto di stato sulle attività di una delle imprese del complesso militare-industriale russo». Adesso resterà in carcere almeno fino al 31 agosto. Intanto il ministero degli Esteri ha respinto ancora una volta la richiesta presentata dalle autorità degli Stati Uniti, che avevano chiesto l’accesso consolare al giornalista. Il no arriva «in risposta al mancato rilascio di visti ai giornalisti russi».

L’arresto il 30 marzo scorso

Tutto è nato il 30 marzo scorso, quando Evan Gershkovich si trovava ad Ekaterinburg, una città nella regione degli Urali, per un reportage sul reclutamento del gruppo Wagner. Ed è lì che è stato arrestato, come ha riferito per primo il giornale locale Vecherniye Vedomosti, secondo cui il reporter è stato fermato in un ristorante dove stava per incontrare un contatto del luogo. Ma non è per questo che i russi avrebbero deciso di arrestarlo, quanto per il viaggio portato a termine pochi giorni prima. Gershkovich, infatti, si è recato a Nizhny Tagil, una città in cui si trova un grande complesso industriale militare, l’Uralvagonzavod. Si tratta di una struttura cruciale per l’intera Russia perché produce macchinari, armamenti e veicoli pesanti in ambito militare.