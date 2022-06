Russia, 15 mila milionari potrebbero lasciare il Paese entro il 2022

Oltre 15 mila milionari russi, il 15 per cento dei paperoni con una fortuna oltre il milione di euro, entro la fine di quest’anno potrebbero lasciare il Paese voltando le spalle a Vladimir Putin dopo l’invasione dell’Ucraina. È la previsione da record di Henley & Partners, società londinese specializzata nell’intermediazione tra magnati e Paesi che offrono la cittadinanza.

L’esodo dei milionari russi e ucraini

«Il Paese è vittima di una vera e propria emorragia di milionari e capitali privati», ha spiegato al Guardian Andrew Amoils, responsabile delle ricerche di New World Wealth, l’istituto ingaggiato da Henley, «negli ultimi 10 anni, infatti, il numero dei soggetti benestanti che ha deciso di emigrare è aumentato in maniera più o meno costante, una sorta di preludio all’esodo dei prossimi mesi. È sempre stato così: storicamente, infatti, i grossi crolli nazionali sono sempre stati preceduti da un incremento del tasso di migrazione dei cittadini facoltosi, i primi ad andare via perché provvisti dei mezzi per farlo con una certa rapidità». Un esodo che interesserà anche l’Ucraina con 2.800 milionari (il 42 per cento dei paperoni) pronti a trasferirsi in un altro Paese.

We’re excited to announce the launch of the Henley #GlobalCitizensReport 2022 Q2 today. The report features exclusive #highnetworthindividual migration and #privatewealth data from @nwwealth. Read the full press release here: https://t.co/5yJ3WOLwI1 pic.twitter.com/SApWu1MOAj — Henley & Partners (@HenleyPartners) June 13, 2022

Le destinazioni più gettonate dai ricconi di mezzo mondo

Per quanto riguarda le destinazioni scelte dai paperoni, spiccano Stati Uniti e Regno Unito ma, a giudicare dal report, gli Emirati Arabi sono destinati a conquistare il gradino più alto del podio. «Mentre il Regno Unito sta perdendo gradualmente il titolo di habitat naturale per straricchi e gli Stati Uniti non esercitano più il tradizionale magnetismo, gli Emirati hanno tutte le carte in regola per scalzare i competitor e attirare il maggior afflusso di tycoon da qualsiasi parte del mondo». Sono circa 4 mila, infatti, quelli che, secondo le previsioni, si sposteranno a Dubai e dintorni prima della conclusione del 2022. Al secondo posto della classifica l’Australia (che ci si aspetta possa accoglierne su per giù 3500), poi Singapore (con 2800 nuovi arrivi) e Israele con 2500. La lista comprende anche Svizzera, Portogallo, Grecia, Canada e Nuova Zelanda.

Il fascino delle tre ‘M’: Malta, Mauritius e Monaco

Una buona fetta di super ricchi sceglierà paradisi fiscali, le cosiddette tre ‘M’: Malta, le Mauritius e il Principato di Monaco. L’isola del Mediterraneo si conferma una destinazione perfetta e entro il 2022 vedrà l’arrivo, secondo le stime, di 300 milionari. «Nel contesto europeo, Malta vanta una grande crescita economica generale», ha aggiunto Amoils, «a oggi è uno dei mercati più prosperi e le operazioni di rilascio della cittadinanza per le naturalizzazioni hanno contribuito a rimpolpare le casse dell’isola e a determinarne l’exploit in settori come quello immobiliare e finanziario».

Lo stesso vale anche per le Mauritius e Monaco. Con un regime fiscale agevolato e un’aliquota fiscale massima del 3 per cento per le società, il Paese dell’oceano indiano si conferma un potente polo d’attrazione. Secondo l’Africa Wealth Report 2022, Mauritius ospita ora 4.800 milionari rispetto ai 2.700 di un decennio fa. Si prevede che altri 150, principalmente dal Sud Africa e dall’Europa, arriveranno entro l’anno.

Dalla Cina all’India, l’esodo dei super ricchi

Secondo il report l’emigrazione dei paperoni sta colpendo anche la Cina (con 10 mila partenze entro il 2022) a causa del rallentamento della crescita e la tensione con Australia e Usa, l’India (8 mila) che tuttavia sforna più milionari di quanti ne perda, Hong Kong (3 mila), Brasile (2500), Regno Unito (1500), Messico (800), Indonesia (600) e Arabia Saudita (600). «I dati per il 2022 riflettono una situazione globale particolarmente volatile», ha concluso Juerg Steffen, ceo di Henley, «entro la fine, si prevede che 88 mila milionari si saranno allontanati dai loro luoghi d’origine, 22 mila in meno rispetto al 2019. E per il prossimo anno si aspettano percentuali ben più alte, con più di 125 mila spostamenti».

LEGGI ANCHE: Limassol, il paradiso cipriota colpito indirettamente dalle sanzioni