Russia, firmato contratto per i super missili Sarmat

Il ministero della Difesa della Federazione Russa ha firmato oggi, in occasione del forum Army 2022, un contratto per la produzione e la consegna di missili balistici intercontinentali Sarmat. Il presidente Vladimir Putin aveva annunciato pochi mesi fa che i Sarmat sarebbero stati operativi in Russia entro fine anno. «Questa arma davvero unica garantirà in modo affidabile la nostra sicurezza dalle minacce esterne», aveva dichiarato lo “zar”, aggiungendo poi: «Farà pensare coloro che nel calore della frenetica retorica aggressiva cercano di minacciare il nostro Paese».

Lo sviluppo del missile Sarmat è iniziato nel 2009

Mosca aveva testato con successo il missile balistico Sarmat ad aprile, quando un razzo intercontinentale, correttamente lanciato da Plesetsk, nel nord-ovest della Russia, aveva colpito obiettivi nella penisola della Kamchatka, a circa 5 mila chilometri di distanza. Il missile Sarmat è un Icbm, cioè un missile balistico intercontinentale progettato per trasportare testate nucleari. Sviluppato a partire del 2009, destinato a sostituire l’attuale arsenale missilistico russo, composto da Icbm risalenti ai tempi dell’Unione Sovietica. Pesante 220 tonnellate e lungo poco più di 35 metri, il Sarmat è in grado di portare un carico bellico di 10 tonnellate, comprese le testate plananti ipersoniche Avangard.

Il missile Sarmat è conosciuto anche come Satan II

A differenza delle 10 dei vettori precedenti, il Sarmat può contenere 15 testate nucleari ed ha anche una gittata maggiore: 18 mila chilometri, contro i 10-15mila dei vecchi modelli. In più ha una fase di decollo molto più corta, il che lo rende più difficile da individuare e, dunque, intercettare. Tuttavia il Sarmat, che viene anche indicato con il nome poco rassicurante di Satan II, secondo diversi esperti non rappresenta in realtà un pericolo maggiore per i sistemi di difesa statunitensi.