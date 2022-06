Russia, gli ex ristoranti McDonald’s ribattezzati “Vkousno i totchka”

A seguito dell’invasione dell’Ucraina, McDonald’s ha abbandonato la Russia dopo oltre 30 anni. Gli ex ristoranti della catena di fast food nella Federazione Russa, acquisiti dalla società Sistema Pbo sono stati ribattezzati “Vkousno i totchka“, ovvero “Delizioso e basta”. Il nome è stato annunciato nel corso di una conferenza stampa dal direttore generale del gruppo russo, Oleg Paroïev. Il proprietario, Alexander Govor, ha assicurato che i 51 mila ex dipendenti di McDonald’s in Russia manterranno il loro posto di lavoro.

Vkousno i totchka, ieri era stato svelato il logo

Nella giornata di ieri era stato svelato il logo della catena di fast food destinata a sostituire McDonald’s in Russia: due bastoncini e un cerchio, che rappresentano in forma stilizzata due patatine fritte e un hamburger. Nei giorni scorsi, l’app di McDonald’s in Russia era stata ribattezzata “My Burger”, ma si tratta di una denominazione temporanea. Per il lancio del nuovo brand è stata scelta la giornata di domenica 12 giugno, data in cui il Paese ricorda l’approvazione, nel 1990, della “Dichiarazione di sovranità statale” della Federazione Russa di Boris Eltsin rispetto all’Urss. E anche un luogo simbolico: lo storico primo punto vendita McDonald’s in Russia, che si trova (trovava, ormai) in piazza Pushkin a Mosca.

McDonald’s, addio alla Russia dopo oltre 32 anni

L’apertura del primo ristorante McDonald’s era stata salutato come un’apertura verso il mondo occidentale. Era il 31 gennaio 1990 e, nel solo giorno dell’inaugurazione, il punto vendita registrò oltre 30 mila clienti. Da allora il gigante del fast food ha moltiplicato i locali nella Federazione Russa, arrivati a 850. Imprenditore con affari in diversi rami, dai ristoranti agli hotel, fino alle raffinerie e all’assistenza medica avanzata, Alexander Govor era concessionario dell’azienda americana dal 2015 e ne gestiva già più di 20 in Siberia.