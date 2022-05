Quasi 4 milioni di cittadini hanno lasciato la Russia nei primi tre mesi del 2022

Quasi 4 milioni di cittadini russi hanno lasciato il Paese nei primi tre mesi del 2022. I dati sono stati diffusi questa settimana dal Fsb, il servizio di sicurezza federale. Tra gennaio e marzo, 3.880.679 persone hanno viaggiato per motivi di lavoro, affari o turismo. Tra le mete più gettonate i Paesi dell’ex Unione Sovietica che hanno registrato picchi significativi negli arrivi dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina, il 24 febbraio scorso. A coloro che hanno lasciato la Russia in opposizione alla guerra si è aggiunto chi ha lasciato casa per paura di una possibile chiusura dei confini in caso di una mobilitazione di massa. Come ha riferito l’organizzazione per i diritti umani Perviy Otdel gli agenti dei Servizi hanno cominciato a contattare i parenti dei cittadini che hanno lasciato il Paese chiedendo di convincerli a rientrare.

Abkhazia, Georgia, Tagikistan e Kazakistan: record di arrivi russi nel primo trimestre 2022

Non è dato sapere quanti di questi nuovi emigrati, nella stragrande maggioranza dei casi lavoratori stranieri, siano tornati nei loro Paesi d’origine. Sempre secondo l’Fsb, la Georgia ha accolto nel primo trimestre dell’anno 38.281 russi. Cinque volte in più rispetto agli 8.504 dello stesso periodo dell’anno scorso. Il flusso maggiore è stato registrato in Abkhazia (744.548), regione che a livello internazionale è sotto Tbilisi. Un aumento di arrivi simile anche in Tagikistan: ​​nel primo trimestre sono entrati 40.054 russi rispetto agli 8.857 di gennaio-marzo 2021. In Armenia si sono registrati 134.129 arrivi contro i 44.586 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Lo stesso vale per l’​​Uzbekistan (53.084 contro 15.206). In Kazakistan invece il flusso è raddoppiato: 204.947 i russi arrivati nel primo trimestre del 2022 contro i 122.330 del 2021.

L’esodo verso i Paesi Baltici, Estonia in testa

Anche l’Estonia ha visto quadruplicare gli arrivi russi (125.426 contro i 29.364 del 2021). Solo lievi aumenti invece negli altri Stati baltici: in Lettonia si sono registrati 25.568 arrivi rispetto ai 13.521 dello scorso anno e in Lituania 48.197 contro i 41.838 del 2021. Nonostante la guerra, nei primi tre mesi del 2022, molti cittadini russi sono tornati in Ucraina: 328.435 rispetto ai 316.286 di gennaio-marzo 2021.

Boom di arrivi anche nelle mete turistiche che non hanno chiuso lo spazio aereo alla Russia

Fuori dall’area ex sovietica, si sono registrati molti arrivi di cittadini russi anche in Egitto (351.926), Turchia (363.849) ed Emirati Arabi Uniti (263.519). Mete turistiche tradizionali per gli abitanti della Federazione, che non hanno chiuso lo spazio aereo a Mosca.