Russia, la Duma ha inasprito le pene per chi si arrende e rifiuta di arruolarsi

Martedì la Duma di Stato russa ha approvato all’unanimità alcuni emendamenti al codice penale che inaspriscono le pene detentive in tempo di guerra. La resa (senza l’aggravante del tradimento), l’abbandono non autorizzato di una unità e il saccheggio saranno puniti con 10 e 15 anni di carcere. Gli obiettori di coscienza rischiano fino a tre anni di carcere. L’inadempimento da parte di un subordinato di un ordine impartito da un superiore durante un periodo di legge marziale, in tempo di guerra o in condizioni di conflitto armato o operazioni di combattimento, nonché il rifiuto di partecipare alle ostilità sarà punito con la reclusione da due a tre anni. Secondo i media statali, il Consiglio della Federazione dovrebbe approvare il progetto di legge mercoledì, mentre le pene detentive in tempo di guerra entreranno in vigore dopo la firma di Vladimir Putin.

La stretta legislativa potrebbe aprire la strada a una mobilitazione generale

Il disegno di legge introduce i concetti di “mobilitazione, legge marziale e tempo di guerra” precedentemente non menzionati nel codice penale russo come ricordato dall’avvocato per i diritti umani Pavel Chikov. Gli osservatori ipotizzano che questa stretta legislativa aprirà la strada a una prossima mobilitazione generale. Una via quasi obbligata viste le recenti sconfitte subite dall’esercito ucraino. L’ipotesi che Mosca dopo la controffensiva ucraina a Kharkiv stia pianificando una mobilitazione generale è stata avanzata da più parti. Secondo l’American Institute for the Study of War (ISW) «il Cremlino sta rispondendo alla sconfitta intorno all’Oblast di Kharkiv stabilendo le condizioni per la mobilitazione generale». L’Isw ha sottolineato inoltre come «il leader ceceno Ramzan Kadyrov abbia invitato tutti ad avviare ‘l’automobilitazione’ e a non aspettare che il Cremlino dichiari la legge marziale». Dello stesso avviso anche il politologo filo Putin Sergey Markov.

