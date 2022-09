Russia, il Cremlino ammette errori nella mobilitazione

Il Cremlino ha ammesso di aver commesso degli errori durante la mobilitazione dei riservisti per la cosiddetta “operazione speciale militare” in Ucraina, affermato che non è stata presa alcuna decisione sull’eventuale chiusura dei confini della Russia, per limitare la fuga delle persone che rischiano di finire tra i coscritti. «In effetti, ci sono casi in cui il decreto (sulla mobilitazione parziale, ndr) è stato violato. In alcune regioni i governatori stanno lavorando attivamente per rettificare la situazione”, ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. «Le istanze di non conformità sono in diminuzione. Ci auguriamo che questo acceleri e che tutti gli errori vengano presto corretti».

La Russia è attraversata da un’ondata di proteste contro la mobilitazione parziale

La scorsa settimana Il presidente Vladimir Putin ha annunciato la convocazione di migliaia di riservisti per il conflitto in Ucraina, scatenando proteste in tutto il Paese e una corsa verso l’estero da parte degli uomini russi: in poche ore sono andati esauriti i voli per Turchia e Armenia e si sono create file di auto in Carelia, al confine con la Finlandia. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Peskov ha affermato che, nonostante le voci che facessero intendere il contrario, non è stata presa alcuna decisione per impedire ai cittadini di varcare i confini e l’eventuale introduzione della legge marziale in alcune regioni.

L’intelligence britannica denuncia: riservisti mandati in Ucraina senza addestramento

«La mancanza di addestratori militari e la fretta con cui la Russia ha avviato la mobilitazione suggerisce che molte delle truppe arruolate si schiereranno in prima linea con una preparazione minima», ha reso noto l’intelligence britannica. «A differenza della maggior parte degli eserciti occidentali, l’esercito russo fornisce addestramento iniziale di basso livello ai soldati all’interno delle loro unità operative designate, piuttosto che in istituti di addestramento dedicati».