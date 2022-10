In Russia il costo dei giubbotti antiproiettile è aumentato di 20 volte

In Russia i prezzi delle attrezzature militari sono ormai fuori controllo. Lo ha denunciato, come riporta Interfax, la senatrice Lyudmila Narusova, rappresentante della Repubblica di Tuva al Consiglio federale. In particolare, ha sottolineato la senatrice, preoccupa il costo dei giubbotti antiproiettile che da gennaio a oggi è aumentato di ben 20 volte.

«Un giubbotto antiproiettile con quinto grado di protezione che a gennaio costava 7 mila rubli, oggi ne costa 135 mila (2.200 euro circa)», ha dichiarato Nasurova durante un intervento alla Camera alta dell’Assemblea federale appellandosi alla Fas, l’Agenzia antimonopolio per capire il motivo dell’aumento. Secondo la senatrice infatti le aziende produttrici non forniscono direttamente l’esercito ma distribuiscono i prodotti sul mercato e questo ha generato l’impennata dei prezzi.

Alle reclute viene dato il cibo destinato ai passeggeri dei voli della classe economica

In una sua recente visita in un centro di reclutamento a Khimki, vicino Mosca, Nasurova ha parlato con i soldati e le loro famiglie. Le madri hanno raccontato di raccogliere biancheria intima termica, calze, indumenti e cibo per i propri figli, sopperendo così alle mancanze dell’esercito e della Difesa. Non solo. La senatrice ha anche dichiarato che alle reclute viene dato cibo destinato ai passeggeri dei voli della classe economica, distribuito da assistenti di volo del vicino aeroporto di Sheremetyevo. La sua denuncia è stata raccolta dalla presidente del Consiglio federale Valentina Matviyenko che ha incaricato i comitati competenti di occuparsi dell’aumento dei prezzi di giubbotti antiproiettili ed elmetti. La FAs dal canto suo già a ottobre aveva segnalato incrementi dei prezzi anomali.

