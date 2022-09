Mosca ha schierato quasi tutto il contingente della regione baltica in Ucraina

Da quando il 24 febbraio scorso è cominciata l‘invasione dell’Ucraina, la Russia ha trasferito le forze presenti in Nord Europa nell’ex repubblica sovietica per compensare le perdite subite sul campo di battaglia. Secondo Foreign Policy, l’80 per cento dei 300 mila soldati russi di stanza al confine con i Paesi baltici e la Finlandia è stato dirottato al fronte lasciando i confini con la Nato di fatto sguarniti.

Sistemi antimissile e munizioni sposate dalla regione baltica all’Ucraina

Secondo fonti militari scandinave, mentre l’aviazione e la flotta della marina sono rimaste sostanzialmente intatte, Mosca ha continuato a trasferire sistemi antiaerei e missili in Ucraina. Movimenti confermati anche dalle immagini satellitari ottenute dalla tv di Stato finlandese Yle in cui si notava come a partire da settembre molti sistemi antiaerei S-300 dislocati intorno a San Pietroburgo fossero stati rimossi tanto che l’area ora risulta praticamente abbandonata. «La riduzione del contingente che abbiamo visto negli ultimi sette mesi in questa regione è molto significativa», ha spiegato un ufficiale scandinavo dietro anonimato. «Per decenni, la Russia ha ammassato uomini al confine, truppe che ora sono praticamente evaporate». Un numero significativo di personale militare trasferito dal Nord Europa in Ucraina appartiene alla 6a armata combinata. Unità che ha combattuto nella regione di Kharkiv, dove l’esercito russo è stato costretto a ritirarsi dopo la controffensiva di Kyiv iniziata a settembre.

Mosca che aveva puntato il dito contro l’espansione della Nato a Est ora lascia sguarnito il confine

I movimenti delle forze di terra confermano come le pesanti perdite subite dalla Russia stiano alterando la mappa militare europea ben oltre i confini dell’Ucraina. I funzionari della difesa dei Paesi baltici e scandinavi si chiedono ora come e quando Mosca ricostituirà le proprie truppe lungo il fianco nord orientale della Nato proprio mentre Finlandia e Svezia sono a un passo dall’entrare nell’Alleanza Atlantica. Senza dimenticare che buona parte della propaganda del Cremlino sulla guerra insisteva sull’espansione e minaccia della Nato a Est.

La Russia resta una minaccia per i Paesi baltici e per l’Europa intera

I funzionari della difesa statunitensi ed europei continuano a considerare la Russia una minaccia per la regione, in particolare per i piccoli Stati baltici e si spettano che Mosca ricostituisca la sua forza militare indipendentemente dall’esito della guerra in Ucraina. «Hanno spostato tutte le loro truppe in Ucraina», ha confermato Jonatan Vseviov, segretario generale del ministero degli Affari esteri estone. «La minaccia militare alla regione baltica è ovviamente bassa al momento perché non sono presenti truppe ai nostri confini. Ma questo non significa che la Russia non resti pericolosa». E lo sarà ancora di più se riuscisse a ottenere un successo anche parziale nel conflitto. «In quel caso prevediamo tempi estremamente difficili per tutti noi in Europa», conclude Vseviov.