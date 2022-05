La Russia lancia le versioni autarchiche di Coca-Cola, Fanta e Sprite

Addio Coca-Cola, Fanta e Sprite. Sugli scaffali dei supermercati russi arrivano CoolCola, Fancy e Street. Sono i nomi delle bevande gassate lanciate sul mercato interno dal produttore Ochakovo. Lo scorso marzo, in seguito all’invasione dell’Ucraina, Coca-Cola ha sospeso ogni attività nella Federazione. In realtà bottiglie e lattine si possono ancora acquistare nei negozi, ma i prezzi sono aumentati del 200 per cento. Ecco allora la scelta autarchica di Mosca un po’ come accaduto con McDonald’s che dopo la sospensione delle attività ha deciso di vendere gli 850 punti vendita del Paese a una società locale, Zio Vanja. E a Ikea: il colosse svedese dell’arredamento è stato sostituito da Idea. Non solo: il suo fondatore Ingvar Kamprad è stato inserito dalla propaganda russa tra le icone svedesi tacciate di nazismo insieme con Astrid Lindgren, madre di Pippi Calzelunghe, il regista Ingmar Bergman e persino il re Gustavo V.

LEGGI ANCHE: Le proprietà di Renault in Russia sono passate allo Stato

Le altre bibite autarchiche russe alternative alla Coca-Cola

Come assicura Ochakovo CoolCola ha «il sapore iconico della Cola». Anche se va detto il blu nell’etichetta insieme con il rosso ricorda più la Pepsi. Fancy e Street al gusto arancia e limone imitano anche nei colori Fanta e Sprite. L’azienda è stata fondata nel 1978 e produce soprattutto bevande tradizionali russe come il kvas fermentato e la medovukha, bibita della tradizione slava leggermente alcolica a base di miele. Ma Ochakovo non è l’unico gruppo che si è lanciato nell’impresa di sostituire le bevande gassose più famose al mondo. Lo scorso aprile, il gruppo Slavda, con sede nell’estremo oriente russo, ha lanciato la Grink Cola. Mentre a maggio, nella regione settentrionale di Komi, lo stabilimento Syktyvkarpivo ha lanciato il proprio marchio di bibite, Komi Cola. Entrambi gli esperimenti però non hanno incontrato i gusti della clientela.