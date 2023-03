L’Ucraina, l’asse tra Cina e Russia e il progetto di nuovo ordine mondiale

Dopo la recente visita del presidente cinese Xi Jinping al Cremlino, chiaro segnale che l’asse tra Mosca e Pechino si sta naturalmente rafforzando, il segretario di Stato statunitense Antony Blinken ha osservato che il riavvicinamento russo-cinese è «un matrimonio di convenienza» piuttosto che di «convinzione» e che la Russia è chiaramente il partner inferiore in questa relazione. Certo, Blinken ha ragione: Russia e Cina non si sono sposate per amore, non sono mai state davvero innamorate l’una dell’altra, ma sono le visioni pragmatiche dei due partner, e dei due leader in carica, ad avere rinsaldato un’alleanza che la guerra in Ucraina ha per forza di cose accelerato. D’altra parte, al di là del conflitto nel cuore dell’Europa, chiunque si allei con la Cina, superpotenza in ascesa, è per forza di cose junior partner. Russia compresa. E matrimoni tra Paesi che siano stati celebrati per amore e non per convenienza nel corso della storia è difficile trovarli.

L’asse sino-russo contro gli Usa e quello che a Mosca viene definito Occidente collettivo

Blinken ha detto insomma una cosa ovvia, il risultato di uno spostamento di equilibri che l’invasione dell’Ucraina ha scatenato e che erano appunto prevedibili. Proprio perché oltre alla questione dell’ex repubblica sovietica e dello spazio conteso tra Russia e Nato, l’obiettivo dell’invasione ordinata da Vladimir Putin era quello di ridisegnare l’ordine mondiale, passando progressivamente da quello dominato dagli Stati Uniti a quello multipolare: da una parte gli attori principali, già per altro delineatisi nell’ultimo ventennio, Russia e Cina, dall’altro gli Stati Uniti e quello che a Mosca viene definito l’Occidente collettivo, che raggruppa in sostanza gli Stati della Nato, dell’Unione Europea e del G7. In mezzo vari player comprimari e meno, riuniti in gruppi più anti-americani a trazione russo-cinese, come l’Organizzazione di Shanghai, a quelli più nuovi come Aukus e Quad, avviati dagli Usa in chiave chiaramente anti-cinese.

L’Ue continua a sostenere la vittoria sul campo di Kyiv nonostante la cautela del Pentagono

La guerra in Ucraina ha accentuato le fratture tra i sostenitori dell’ordine multipolare e quelli di Washington che non certo per amore, citando Blinken, contano tra i loro alleati campioni di democrazia come l’Arabia Saudita, la Turchia o l’Azerbaijan. L’Unione Europea si è trasformata geopoliticamente ancor più in un vassallo degli Usa, tirandosi oltretutto la zappa sui piedi con un programma di sanzioni che non solo finora non sono servite a far cambiare strategia alla Russia, ma hanno complicato i ritmi di crescita ovunque nel Vecchio continente, lasciando però più libertà proprio agli Stati Uniti. A Bruxelles la fanfara diretta da Ursula Von der Leyen e Josep Borrell continua a suonare la marcia trionfale per l’Ucraina che vincerà la guerra contro la Russia sul campo, riconquistando Donbass e Crimea, e respingendo i russi oltre i confini disegnati nel 2014, ma la realtà è che Mosca non può perdere, tanto più con il sostegno cinese: Pechino non può permettersi di lasciare cadere il Cremlino, comunque prezioso alleato nel confronto con gli Usa. La propaganda europea si scontra addirittura con la cautela del Pentagono, che da mesi avverte che il conflitto rischia di restare senza vinti né vincitori, congelato. E per ultimo è stato addirittura Blinken a sussurrare che Kyiv dovrà trattare su nuovi confini.

La strategia regionale di Washington si scontra con la nuova globalizzazione di Pechino

La Russia con l’avvio del conflitto non poteva ignorare che la Nato si sarebbe rafforzata e allargata a Svezia e Finlandia, gli Stati Uniti dovevano sapere che Xi avrebbe abbracciato Putin: l’ultimo decennio aveva già mostrato in che direzione stavano andando le due potenze euroasiatiche, per convenienza reciproca. Washington si muove con una strategia molto regionale, quasi deglobalizzante, al contrario di Pechino che cresce su ogni direttrice e nel conflitto ucraino si pone comunque contro l’escalation, preferendo una soluzione che tenda a escludere l’utilizzo di armi nucleari. È probabile che in questo senso Putin abbia dato rassicurazioni dirette a Xi, al di là dei toni apocalittici che fanno parte della propaganda, interna ed esterna. Quel che è certo è che le posizioni paiono ben definite e se il XX secolo è stato quello americano, il XXI sta prendendo un’altra piega.