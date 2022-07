La Russia chiude Nord Stream, Cingolani: «I prezzi del gas aumenteranno ancora»

Le linee del gasdotto Nord Stream saranno chiuse dall’11 al 21 luglio. Lo ha annunciato la compagnia Nord Stream Ag, motivando la chiusura di entrambe le condotte con lavori di manutenzione già pianificati, inclusi «test di componenti meccanici e sistemi di automazione per garantire un efficace, sicuro e affidabile funzionamento del gasdotto». La chiusura dei rubinetti da parte di Nord Stream andrà a impattare sul rallentamento delle forniture russe di energia. Sulla questione si è espresso il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani.

La chiusura di Nord Stream, ha dichiarato Cingolani a Sky TG24, «comporterà che ci sarà ancora meno gas e i prezzi aumenteranno perché il mercato del gas è speculativo e ci sarà una ulteriore corsa all’accaparramento». La Russia, ha spiegato il ministro, ha ridotto del 15 per cento i normali flussi diretti verso l’Italia: «Stiamo andando con un ritmo molto regolare e siamo attorno al 60 per cento degli stoccaggi. Dobbiamo arrivare al 90 per cento, un obiettivo raggiungibile». Cingolani ha spiegato che, se la Russia chiudesse del tutto i rubinetti del gas, l’Italia subirebbe meno di altri Paesi europei.

Il colosso russo Gazprom ha annunciato di aver ridotto dell’8,6 per cento la produzione di gas nei primi sei mesi del 2022 e del 31 per cento l’esportazione verso i Paesi non aderenti alla Comunità degli Stati Indipendenti. «I recenti forti tagli della Russia ai flussi di gas naturale verso l’Ue fanno sì che questo sia il primo mese nella storia in cui l’Unione europea ha importato più gas liquido dagli Stati Uniti che tramite gasdotto dalla Russia»: lo ha scritto a fine giugno su Twitter Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale per l’energia, parlando poi di un «inverno duro» per l’Ue.

Russia’s recent steep cuts in natural gas flows to the EU mean this is the 1st month in history in which the EU has imported more gas via LNG from the US than via pipeline from Russia

The drop in Russian supply calls for efforts to reduce EU demand to prepare for a tough winter pic.twitter.com/YmjvRN39ND

— Fatih Birol (@fbirol) June 30, 2022