Come la Russia celebrerà l’anniversario della guerra in Ucraina

La Federazione Russa si prepara a celebrare l’anniversario della cosiddetta “operazione militare speciale”, che cade il 24 febbraio. Mentre in Ucraina permangono i timori per una massiccia offensiva di primavera, il governo di Mosca ha diffuso una serie di linee guida su come commemorare la ricorrenza.

“Gli eroi del nostro tempo”: la celebrazione di massa inizierà il 20 febbraio

Come riporta Meduza, una vasta celebrazione di massa si svolgerà nelle varie oblast’ della Russia dal 20 al 24 febbraio. Intitolata “Gli eroi del nostro tempo”, è stata ideata per omaggiare l’esercito russo coinvolto nell’invasione su vasta scala dell’Ucraina. Fonti di diverse regioni, scrive Meduza, hanno parlato con il notiziario russo RBC delle attività proposte dal Cremlino come parte della celebrazione. I partecipanti sono per esempio invitati a posizionarsi in modo da formare una stella a cinque punte, insegna del titolo onorifico di Eroe della Federazione Russa. Sono poi più che graditi videomessaggi, registrati davanti ai memoriali di guerra. Le linee guida incoraggiano anche la realizzazione di murales, in grado di celebrare le truppe russe e il loro «eroismo in Ucraina».

Dalle candele da trincea ai concerti negli ospedali: le iniziative del Cremlino

Le istruzioni del Cremlino elencano anche idee per laboratori di arti e mestieri: fabbricazione di candele da trincea, calzini e guanti all’uncinetto per le truppe russe in prima linea, cucitura di sacchetti porta tabacco ricamati con slogan come “Avanti verso la vittoria”. Questi regali, fatti a mano, verranno successivamente inviati nelle zone di combattimento. Altre attività includeranno incontri tra scolaresche e veterani delle varie guerre russe, concerti negli ospedali dove vengono curati i soldati feriti in Ucraina e l’invio di cartoline con «auguri calorosi e sinceri» destinate ai militari in prima linea. Il fulcro della grande commemorazione sarà però la manifestazione allo stadio Luzniki di Mosca, a cui prenderà parte il presidente Vladimir Putin.