Russia, Brittney Griner trasferita in una colonia penale

La Russia ha deciso di trasferire la cestista americana Brittney Griner in una colonia penale: lo hanno reso noto oggi i suoi avvocati Maria Blagovolina e Alexander Boykov. L’atleta statunitense, arrestata all’aeroporto di Mosca e condannata per possesso di una piccola quantità di olio di cannabis, è stata trasferita da un centro di detenzione il 4 novembre e «ora è in viaggio verso una colonia penale» della Federazione Russa, ha dichiarato il suo team legale in un comunicato, aggiungendo di non avere «alcuna informazione sulla sua esatta posizione attuale o sulla sua destinazione finale». La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha ribadito che gli Stati Uniti hanno avanzato una proposta alla Russia per risolvere il suo caso: «L’amministrazione continua a lavorare instancabilmente per ottenere il suo rilascio. Ogni minuto in cui Brittney Griner sta subendo una detenzione illecita in Russia è un minuto di troppo».

A fine ottobre la conferma della condanna a nove anni

Il 25 ottobre una Corte d’appello di Mosca ha confermato la condanna a nove anni di reclusione per Griner, riconosciuta colpevole di possesso e contrabbando di stupefacenti. L’atleta, che dal 2015 approfitta della offseason WNBA (è la stella delle Phoenix Mercury) per giocare con la società russa UMMC Ekaterinburg, a febbraio è stata arrestata al suo arrivo all’aeroporto di Mosca dopo che nei suoi bagagli erano state rinvenute delle cartucce contenenti una miscela di cannabis per la sigaretta elettronica.

La disputa diplomatica tra Russia e Stati Uniti

Da subito l’atleta statunitense ha parlato di errore in buona fede. Nonostante ciò è scattata la custodia cautelare nel carcere di Novoye Grishino, in attesa del processo. Ad agosto la condanna a nove anni di reclusione, poi confermata qualche mese dopo, più il pagamento di una multa di un milione di rubli, circa 15 mila euro. Il verdetto di colpevolezza ha aperto una disputa diplomatica tra Russia e Stati Uniti: i due Paesi hanno discusso la possibilità di uno scambio di detenuti, di cui però negli ultimi mesi non si è più parlato.