Russia, a ruba i libri su Germania nazista e Seconda guerra mondiale

A seguito della mobilitazione parziale ordinata da Vladimir Putin e all’escalation del conflitto in Ucraina, i russi stanno acquistando sempre più libri sulla Germania nazista e sulla Seconda guerra mondiale. Lo riporta Kommersant, maggiore quotidiano politico-finanziario della Federazione Russa, citando i dati forniti dalle principali librerie e case editrici del Paese.

Aumento del 20 per cento nelle vendite dei volumi su questi argomenti

Gli acquisti di volumi su Seconda guerra mondiale e Germania nazista sono aumentati del 20 per cento, nonostante un calo generale delle vendite di libri in Russia. «Non sono state ancora scritte opere in grado di catturare direttamente gli eventi di questo momento e sarà così ancora per molto tempo, quindi le persone cercano intuitivamente di documentarsi su epoche storiche apparentemente correlate», ha detto a Kommersant la critica letteraria Galina Yuzefovich. «I lettori stanno cercando metafore e allegorie che permettano loro di capire la realtà odierna».

Tra gli autori più letti del momento ci sono Stargardt e Frankl

Dal 21 settembre, giorno dell’annuncio della mobilitazione parziale da parte di Putin, nella catena di librerie Chitai Gorod sono aumentate di cinque volte le vendite di La guerra tedesca. Una nazione sotto le armi 1939-1945, volume scritto da Nicholas Stargardt, uno dei principali storici britannici della Germania nazista. Il libro, che intreccia gli eventi bellici con le vicende personali del popolo tedesco in guerra, ha addirittura aumentato di 17 volte le vendite sul bookstore online LitRes. La casa editrice Alpina ha invece reso noto di aver visto un aumento del 40 per cento delle vendite di Sì alla vita: nonostante tutto di Viktor Frankl, che descrive la psicologia nei campi di concentramento. A settembre le vendite di copie digitali del libro sono state 3,7 volte superiori rispetto ai mesi passati, sempre su LiTres. Neurologo, psichiatra e filosofo austriaco, Frankl fu uno fra i fondatori dell’analisi esistenziale e della logoterapia: dal 1942 al 1945 fu prigioniero in quattro campi di concentramento nazisti, tra cui Auschwitz e Dachau. Da questa terribile esperienza sono nati numerosi volumi: il più famoso è Uno psicologo nei lager, scritto di getto poco dopo la liberazione del campo di concentramento di Turkheim.