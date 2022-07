La Russia blocca l’accesso al sito del quotidiano tedesco Die Welt

L’agenzia statale russa per le telecomunicazioni Roskomnadzor, su richiesta della Procura russa, ha sospeso l’accesso all’edizione digitale del quotidiano tedesco Die Welt, che con le sue informazioni sull’invasione dell’Ucraina contribuirebbe all’instabilità nazionale.

Le testate già bloccate in Russia prima di Die Welt

«L’accesso al sito è stato limitato in conformità con le regole per il blocco delle pagine che incitano a rivolte, estremismo o partecipazione ad azioni di massa illegali», spiega l’agenzia Tass citando la Roskomnadzor. Da quando ha invaso l’Ucraina, la Russia ha bloccato o limitato l’accesso a diverso organi di stampa come la Bbc, l’emittente pubblica internazionale americana Voice of America o la rete tedesca Deutsche Welle, tacciati come fonti di fake news. A seguito della decisione, la Bbc aveva deciso di richiamare alla base tutti i giornalisti presenti nella Federazione Russa, anche per evitare eventuali problemi vista l’approvazione da parte di Mosca di una legge che punisce con multe o detenzione la diffusione di informazioni ritenute false.

Die Welt ha assunto la giornalista no war Marina Ovsyannikova

Die Welt, importante quotidiano tedesco di stampo conservatore fondato nel 1946 ad Amburgo, nell’allora zona occupata dal Regno Unito, è tra l’altro la testata che ha assunto come corrispondente Marina Ovsyannikova, ovvero la giornalista di Pervyj kanal arrestata dalle forze dell’ordine russe per aver mostrato un cartello contro la guerra alle spalle di una collega che stava conducendo il telegiornale. Rilasciata dalle forze dell’ordine della Federazione Russa, oggi la 44enne Ovsyannikova vive e lavora a Berlino.

