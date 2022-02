Crisi Ucraina, le banche italiane sono tra le più esposte in Russia

Le banche italiane sono tra le più esposte verso la Russia. A rivelarlo è una ricerca realizzata dal Credit Suisse, che ha elaborato dati della Bri, la Banca dei Regolamenti Internazionali, risalenti al giugno 2021. Tra quelle più a rischio, anche le francesi e poi le austriache. I numeri sono chiari. E, dato l’attacco russo delle ultime ore, preoccupano. L’esposizione degli istituti italiani e francesi ammonta a oltre 30 miliardi di dollari, ossia circa 26,5 miliardi di euro. É di 22-23 miliardi di dollari, invece, per gli istituti austriaci.

Gli istituti bancari maggiormente esposti in Russia

Guardando alle singole realtà, l’istituto più esposto sarebbe l’austriaco Raiffeisen Bank International con una quota di ricavi del 20 per cento realizzata in Russia e un ammontare di prestiti di 10,5 miliardi, calcolato considerando anche l’Ucraina. A seguire la realtà austriaca è Societè Generale, con una quota di ricavi in Russia del 4 per cento con 8,7 miliardi di prestiti. Al terzo posto, stando alla ricerca, Unicredit. La banca è in Russia dal 2005, dopo la fusione con Hvb, che aveva nel paese una propria controllata. Ad oggi conta circa 2 milioni di clienti retail e approssimativamente 30.000 corporate, con una rete di 72 sportelli che, per quanto riguarda i prestiti, erogano intorno a 8 miliardi di euro. Nel 2021, la controllata russa ha fatto registrare circa 180 milioni di utile al gruppo Unicredit, una piccola quota rispetto ai 3,9 miliardi totali: pesa circa il 3 per cento circa del margine di interesse e per il 3 per cento del capitale allocato. Unicredit aveva manifestato interesse, in tempi recenti, per la privatizzazione di Otkritie Bank: 477 sportelli con 44 miliardi di attività. La banca privata era stata al centro di un intervento di salvataggio pubblico e successivamente era stata rimessa sul mercato. L’interessamento era costato caro a Unicredit, con un sensibile ribasso in Borsa prima del dietrofront pubblico della Banca.

In Russia particolarmente attiva anche Intesa Sanpaolo

Non solo Unicredit. Ad essere intensa in Russia è anche l’attività di Intesa Sanpaolo, che gestisce oltre metà delle operazioni commerciali con l’Italia ed effettua anche la gran parte delle operazioni di investimenti, sia quelli italiani in Russia, sia quelli russi in Italia, oltre ad essere partner in numerosi progetti russi. Anche qui a dare la misura del “ruolo” sono i numeri: Banca Intesa Russia ha 28 filiali e 976 dipendenti, con asset per circa 1 miliardo di euro. L’a.d. Carlo Messina, in una recente dichiarazione a commento delle vicende ucraine, ha rassicurato sulla situazione della banca in Russia.