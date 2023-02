Russia, in aumento le richieste di rinuncia alla cittadinanza

Nel corso del 2022 sono stati 4.306 i russi si sono rivolti a missioni diplomatiche e consolati in tutto il mondo, per rinunciare ai loro passaporti. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Mosca. La cifra segna un aumento rispetto alle 4.055 rinunce alla cittadinanza russa del 2021 e alle 3.877 del 2020.

Quota 4.306 rappresenta il numero più alto dal 2019

Sulla scia dell’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022 e, soprattutto, della mobilitazione parziale dei riservisti ordinata in autunno, decine di migliaia di russi si sono trasferiti all’estero nel corso dell’anno. Quota 4.306 rappresenta il numero più alto dal 2019: il ministero degli Esteri si è affrettato a sottolineare che l’aumento rispetto agli anni passati è dovuto, semplicemente, alla caduta delle restrizioni anti-Covid, che ha permesso di viaggiare di più e quindi, per vari motivi, presentarsi presso le sedi diplomatiche all’estero. In Russia, il ministero dell’Interno ha dichiarato di aver accolto 40 richieste di rinuncia alla cittadinanza nel corso del 2022.

In calo invece i passaporti concessi da Mosca

Il numero di passaporti russi concessi da Mosca è invece leggermente diminuito nel 2022, dopo aver registrato una crescita nei quattro anni precedenti. E questo nonostante il Cremlino, nella sua campagna di russificazione delle regioni ucraine sudorientali occupate (e poi unilateralmente annesse dopo un referendum), abbia proceduto a concedere la cittadinanza russa agli abitanti di queste aree desiderosi di ottenerla. Da parte sua, l’Unione europea ha condannato il processo semplificato di concessione della cittadinanza russa ai cittadini ucraini sotto il controllo militare delle truppe di invasione russe, dichiarando che non riconoscerà questi documenti, emessi nel corso dell’attacco della Russia all’Ucraina.

