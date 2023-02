Russia, arrestata americana che portava a spasso un vitello sulla Piazza Rossa

Una donna americana, arrestata per aver portato a passeggio un vitello sulla Piazza Rossa di Mosca dovrà trascorrere 13 giorni in carcere. Lo ha stabilito la corte distrettuale di Tverskoy: rischiava al massimo 15 giorni in prigione o 120 ore di servizi sociali. La 34enne Alicia Day, questo il nome della statunitense, prima di finire in manette avrebbe gridato: «Gli animali non sono cibo!». Dopo l’arresto, ha detto di aver acquistato il bovino sul sito di annunci russi Avito e di averlo poi portato a spasso per salvarlo dalla macellazione: «L’ho comprato perché non venga mangiato. E volevo fargli vedere la capitale, che è molto bella».

L’attivista si era già messa nei guai in Inghilterra e Polonia

Attivista vegana e animalista originaria del New Jersey, Alicia Day era entrata in Russia il 21 gennaio con un visto turistico, per fare volontariato in un rifugio per animali: al momento dell’arresto si stava prendendo cura di sette maialini e di tre vitelli, tra cui quello portato a spasso sulla Piazza Rossa. Aveva già fatto notizia nel 2019, quando viveva a Southall, quartiere di Londra: dopo aver salvato un maiale dal macello, lo aveva tenuto come animale domestico nel suo appartamento, portandolo con sé anche al ristorante e in taxi. Criticata per aver creato disagi al suino, decisamente fuori dal suo habitat naturale, era stata poi costretta a rinunciare all’animale, a cui aveva dato il nome Jixy Pixy. Trasferitasi in Polonia nel 2021 per insegnare inglese, a Varsavia aveva adottato un altro maiale, Pupcia, anch’esso tenuto in appartamento. La vicenda si era conclusa allo stesso modo.

Dall’Ucraina alla Russia, per proteggere maiali e vitelli

A febbraio del 2022 la BBC l’aveva “scovata” nella città ucraina di Dnipro. Mentre l’invasione russa si stava facendo sempre più probabile, Alicia Day aveva dichiarato che non avrebbe mai lasciato la città e soprattutto i suoi due animali domestici: un maialino e un vitello, anch’essi salvati dalla macellazione. Come detto, una decina di giorni fa l’ingresso in Russia. E proprio in russo l’attivista americana ha detto al canale Zvezda, di proprietà del ministero della Difesa, di aver voluto mostrare la Piazza Rossa al vitello, chiamato Doctor Cow. Alicia Day è stata arrestata (e poi condannata) ai sensi dell’articolo “Violazione della procedura stabilita per tenere un’assemblea, un raduno, una manifestazione, un corteo o un picchetto”, presente nel Codice dei reati amministrativi della Federazione Russa.