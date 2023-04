Russia, annullati i cortei del Reggimento Immortale

Mosca ha annullato le marce del “Reggimento Immortale” con cui tradizionalmente nel Paese il 9 maggio vengono ricordati i cittadini che a vario titolo presero parte alla Seconda Guerra mondiale (per i russi Grande Guerra Patriottica). La decisione è stata presa per motivi di sicurezza. Lo ha comunicato alla Tass la deputata della Duma di Stato Elena Tsunaeva, invitando i cittadini a pubblicare foto dei parenti sui social network, ad appuntarle sui vestiti, a sfoggiarle sulle loro vetture.

Cosa sono le sfilate del Reggimento Immortale e quando sono nate

In occasione dei cortei del Reggimento Immortale, che si svolgono in ogni parte del Paese, i discendenti di coloro che presero attivamente parte alla guerra (soldati, partigiani, medici, infermieri) sfilano per le città mostrando i volti dei propri familiari. La prima parata si svolse il 9 maggio 2012 a Tomsk, in Siberia. Da allora le marce si sono estese a migliaia di città e villaggi della Federazione Russa, con la partecipazione di milioni di persone: l’evento ora è patrocinato dallo Stato. Nel 2020 e nel 2021, a causa della pandemia i cortei si sono tenuti in modalità online. Dopo il ritorno in presenza nel 2022, adesso il nuovo stop per motivi di sicurezza. Le preoccupazioni sono aumentate notevolmente dopo l’attentato di San Pietroburgo che è costato la vita al blogger pro-Cremlino Vladlen Tatarsky.

La cancellazione è stata decisa per motivi di sicurezza

Le regioni di Kursk e Belgorod della Russia occidentale, che confinano con l’Ucraina, avevano annunciato da tempo che il 9 maggio 2023 non ci sarebbero state le marce del Reggimento Immortale. Decisione presa a stretto giro anche dalle autorità della Crimea. Gli organizzatori hanno fatto comunque sapere che si terranno eventi alternativi dedicati alla memoria della Grande Guerra Patriottica. Un’altra deputata, Olga Zanko, ha dichiarato alla Tass che i cittadini potranno prendere parte al progetto “Muro della memoria”, portando foto e ritratti dei parenti in specifici luoghi dedicati all’iniziativa.

L’importanza del 9 maggio per la popolazione russa

Il 9 maggio è il giorno in cui la Federazione Russa celebra la “Den Pobedi”, ovvero la Giornata della Vittoria, in memoria della capitolazione della Germania nazista. Si tratta di una data molto importante per il Paese: la parata militare di Mosca dell’anno scorso, a due mesi e mezzo dall’invasione dell’Ucraina, era stata seguita con enorme attenzione anche all’estero. Le sfilate del Reggimento Immortale sono un evento collaterale e diffuso di questa giornata.

Erano stati già cancellati i cortei del Primo Maggio

Non solo Reggimento Immortale. Nei giorni scorsi, per il timore di minacce terroristiche, il più grande sindacato russo ha cancellato le manifestazioni previste per il Primo Maggio, ricorrenza sentitissima in Russia fin dai tempi dell’Unione Sovietica. Niente cortei ma solo «un solenne incontro» a Mosca tra le principali figure della Federazione russa dei sindacati indipendenti, che conta più di 20 milioni di iscritti in tutto il Paese.