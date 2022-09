Russia-Afghanistan, accordo per la fornitura di petrolio, gas e grano

Il governo talebano ha firmato un accordo preliminare con la Russia per la fornitura di carburante e grano all’Afghanistan. Lo ha riferito alla Reuters il capo del ministero del Commercio e dell’Industria afghano, Haji Nuruddin Azizi. In base all’accordo appena firmato, Mosca fornirà ogni anno a Kabul circa un milione di tonnellate di benzina, un milione di tonnellate di gasolio, 500 mila tonnellate di gas di petrolio liquefatto e due milioni di tonnellate di grano. Il tutto, come ha sottolineato Azizi, a prezzo scontato.

Mosca sottoposta a sanzioni, talebani senza riconoscimento internazionale

Si tratta del primo grande accordo economico internazionale siglato dai talebani dal loro ritorno al potere più di un anno fa: la mano tesa della Russia potrebbe alleviare l’isolamento del Paese asiatico, effettivamente tagliato fuori dal sistema bancario mondiale. Sebbene il Cremlino non abbia riconosciuto ufficialmente il governo talebano, rappresentanti russi si sono incontrati ripetutamente con i leader fondamentalisti, anche dopo l’inizio della guerra in Ucraina, e l’ambasciata russa a Kabul è una delle poche missioni diplomatiche che continua ad operare nel Paese. Anche se la Russia è sottoposta a sanzioni, insomma, gli affari si faranno: fonti ufficiali hanno fatto sapere che esiste già un progetto per rendere possibili i pagamenti, anche se non sono stati forniti dettagli.

Storicamente l’Afghanistan ha mantenuto un commercio limitato con la Russia

Principalmente a causa di vincoli logistici e infrastrutture di trasporto deboli, l’Afghanistan ha tradizionalmente mantenuto un commercio limitato con la Federazione Russa. Nel 2020, le esportazioni russe avevano raggiunto i 151 milioni di dollari, con importazioni inferiori a 3 milioni. L’Afghanistan, da parte sua, importava principalmente frumento, tabacco, zucchero, petrolio e elettricità, soprattutto da Emirati Arabi Uniti, Pakistan, India, Kazakistan e Stati Uniti. Ma a sparigliare le carte in tavola sono arrivati prima i talebani e poi la guerra in Ucraina. Entrambi i Paesi, isolati sullo scenario internazionale, si sono così venuti incontro: l’Afghanistan riceve già la maggior parte del cibo e del petrolio dalla Russia. Habiburahman Habib, portavoce di Azizi, aveva confermato il mese scorso che una delegazione ufficiale presieduta dal ministero del Commercio afghano si trovava a Mosca, per finalizzare i contratti relativi alle forniture di grano, gas e petrolio. Adesso sono arrivate anche le firme.