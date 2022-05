Russia, abolito il limite di età per arruolarsi nell’esercito

Proprio mentre è in corso la guerra in Ucraina, la Duma di Mosca ha approvato in tre letture una legge che abolisce il limite di età per concludere il primo contratto di servizio militare nella Federazione Russa e che, contestualmente, allunga l’età fino alla quale uomini e donne potranno restare nell’esercito. Era da qualche giorno che si parlava di questa modifica: mancava la firma del presidente Vladimir Putin, che è puntualmente arrivata.

Russia, alzata l’età massima possibile dei militari

Per quanto riguarda l’età massima dei militari, potranno restare nell’esercito fino a 65 anni se uomini e fino a 60 se donne. Il Parlamento russo ha inoltre approvato il disegno di legge che alza il limite di età per coloro che desiderano arruolarsi nelle forze militari per la prima volta: la legge prevedeva che il primo contratto di servizio militare potesse essere rivolto ai cittadini di età compresa tra 18 e 40 anni e anche ai cittadini stranieri di età compresa tra 18 e 30 anni. Il limite è stato adesso abolito, in quanto «l’uso di armi di alta precisione, il funzionamento delle armi e dell’hardware militare richiedono specialisti altamente qualificati». L’attuazione di questa legge «incentiverà gli specialisti delle professioni più richieste, in primo luogo quelle relative alle professioni civili (supporto medico, ingegneria, servizi tecnici, funzionamento, comunicazioni, etc)».

Russia, al momento sono 400 mila i militari arruolati

Il progetto di legge era stato redatto dai deputati di Russia Unita Andrei Kartapolov e Andrei Krasov. Il viceministro della Difesa della Federazione Russa, Nikolai Pankov, ha chiarito che sarà comunque possibile concludere il primo contratto di servizio militare in Russia prima dei 50 anni. In questo momento sono 400 mila i militari arruolati, a cui si aggiungono le 130 mila reclute che possono essere dispiegate all’estero dopo quattro mesi dall’inizio del loro servizio militare.