Russia, la lunga scia di morti sospette del 2022

L’elenco di oligarchi e dirigenti russi morti in circostanze misteriose nell’ultimo anno è già da tempo corposo e continua ad allungarsi sempre di più. Tanto che ormai i sospetti non sono una novità. L’ultimo a essere entrato nella lista è il magnate dei salumi Pavel Antov, caduto dal terzo piano di un hotel di Rayagada, nello Stato indiano dell’Odisha. Le autorità indiane hanno ipotizzato che Antov, eletto alla Duma nel partito di Vladimir Putin, Russia Unita, si sia suicidato perché depresso dopo l’improvvisa scomparsa «apparentemente per un attacco cardiaco», dell’amico Vladimir Budanov, anche lui russo, arrivato in India per festeggiare il 66esimo compleanno del “re degli insaccati”. Possibile, ma è anche vero che Antov a giugno aveva criticato la guerra in Ucraina e gli attacchi aerei su Kyiv, definendoli «terroristici», prima di chiedere «sinceramente scusa» e sottolineare il pieno appoggio all’operazione speciale militare voluta dal presidente. Chi critica lo zar, più o meno apertamente, poi muore. E anche chi non lo soddisfa fa la stessa fine. Se non è la regola, quantomeno è un inquietante trend. E unendo i puntini viene spontaneo farsi qualche domanda.

Le strane morti dei critici della guerra e dei boss delle criptovalute

Alla viglia di Natale è morto improvvisamente Alexander Buzakov, 66 anni, direttore generale del cantiere navale russo Admiralty Shipyards, con sede nel porto occidentale di San Pietroburgo, specializzato nella costruzione di sottomarini non nucleari. Il 17 dicembre Dmitriy Zelenov, ex proprietario del più grande gruppo di sviluppatori Don-Stroi, è morto in Francia dopo essere caduto accidentalmente dalle scale. Era contrario alla guerra voluta da Putin. Il 7 dicembre Grigory Kochenov, direttore creativo della società di It russa Agima, è precipitato dal balcone della sua casa a Nizhny Novgorod durante una perquisizione della polizia: non aveva mai nascosto la sua opposizione alla guerra contro l’Ucraina. Il 29 novembre ha perso la vita Vyacheslav Taran, co-fondatore delle piattaforme di trading e investimento Forex Club e Libertex. Il 53enne era a bordo del suo elicottero, precipitato improvvisamente nei pressi del villaggio di Eze, vicino a Villefranche-sur-Mer, località turistica della Costa Azzurra. Pochi giorni prima era morto nel sonno Tiantan Kullander, co-fondatore e maggiore azionista di Amber Group e Rook Labs. A inizio novembre era annegato a Puerto Rico un terzo boss delle criptovalute, Nikolai Muschegian.

I suicidi sospetti dei colonnelli responsabili della mobilitazione

A metà novembre il colonnello 44enne Vadim Boyko era stato trovato morto nel suo ufficio. Era l’ex capo della Scuola Navale Makarov di Vladivostok, eccellenza tra le accademie militari della marina russa. Responsabile dell’arruolamento dei coscritti da mandare in Ucraina, ruolo affidatogli dallo stesso presidente Putin e portato avanti dalla regione di Primorsky, al confine con Cina e Corea del Nord, Boyko è ufficialmente morto suicida. Con cinque – sì, cinque – colpi d’arma da fuoco al petto. Il caso di Boyko ha numerose analogie con quello del colonnello Roman Malyk, trovato morto nel cortile della sua abitazione, sempre nella regione di Primorsky. Veterano della Cecenia, anche lui era responsabile della mobilitazione dei riservisti russi da inviare in Ucraina: si sarebbe impiccato, ma la famiglia all’indomani del presunto suicidio ha respinto con forza la versione ufficiale dei fatti.

C’è chi è caduto dalle scale e chi da una barca

Il 29 settembre la notizia del suicidio di Pavel Pchelnikov, direttore delle comunicazioni della Digital Logistics, una filiale delle Ferrovie russe. Il corpo è stato trovato sul balcone del suo appartamento nel centro di Mosca. Il 20 settembre era morto cadendo dalle scale dell’Istituto di aviazione di Mosca Anatoly Gerashchenko, ex rettore 73enne dell’università legata al ministero della Difesa. Dopo aver diretto l’istituto fino al 2015, Gerashchenko era diventato consigliere dell’attuale rettore e in passato era stato anche insignito di numerosi riconoscimenti dal Cremlino, tra cui la medaglia dell’Ordine al merito per la Patria.

A inizio settembre era stata annunciata la morte di Ivan Pechorin, 39 anni, amministratore delegato della Far East and Arctic Development Corporation. Luogotenente di Putin per l’amministrazione delle risorse energetiche dell’Artico, aveva appena partecipato all’Eastern Economic Forum di Vladivostok, proprio con il presidente russo. Pechorin è deceduto cadendo da una barca nel Mar del Giappone e il suo corpo è stato recuperato solo dopo lunghe ricerche. Il suo predecessore, Igor Nosov, è morto d’infarto a febbraio a 43 anni.

Da Mosca a Washington, i decessi misteriosi senza confini

Il primo settembre Ravil Maganov, 67 anni, vicepresidente della compagnia petrolifera russa Lukoil, è morto precipitando dalla finestra dello stesso ospedale di Mosca dove Putin poco dopo avrebbe dato il suo ultimo saluto all’ex leader sovietico Mikhail Gorbaciov. Maganov, braccio destro dell’ex presidente di Lukoil Vagit Alekperov, dimessosi ad aprile dopo aver subito sanzioni dal Regno Unito, nei mesi precedenti si era schierato per una «rapida fine del conflitto in Ucraina». Da parte sua, Lukoil ha annunciato il suo decesso sottolineando che è arrivato «a seguito di una grave malattia».

Altro volo sospetto: a Washington il 14 agosto è morto cadendo dal suo appartamento al terzo piano Dan Rapoport, finanziere nato in Lettonia quando faceva ancora parte dell’Unione Sovietica. Già nel 2010 si era schierato a sostegno del dissidente Alexey Navalny, per poi lasciare la Russia due anni dopo, trasferendosi negli Stati Uniti. Nel 2016, infatti, si era trasferito a Kyiv e da lì aveva iniziato a contestare apertamente il Cremlino. A luglio non un suicidio sospetto, ma un omicidio: quello del 61enne Yuri Voronov, 61 anni, alto dirigente della compagnia di trasporti Astra Shipping, società con contratti con Gazprom nell’Artico, ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua piscina in un sobborgo di San Pietroburgo. Il comitato investigativo russo ha parlato di una «disputa con partner commerciali» come causa della morte. A maggio era toccato al 37enne Andrei Krukowski, direttore del resort sciistico del colosso petrolifero Gazprom a Krasnaya Polyana, a breve distanza da Sochi sul Mar Nero, precipitato mentre percorreva un sentiero lungo una scogliera. E sempre nello stesso mese era scomparso anche Aleksandr Subbotin, manager di Lukoil, morto per insufficienza cardiaca in una casa nei pressi di Mosca: secondo la stampa locale, al momento del decesso era impegnato in riti voodoo.

I casi di omicidio-suicidio che avevano lasciato dubbi

Tra il 17 e il 21 aprile si erano verificati due casi di omicidio-suicidio, ritenuti da molti sospetti. Prima l’ex vicepresidente di Gazprombank Vladislav Avayev ha ucciso a colpi di pistola moglie e figlia nella loro casa di Mosca, per poi suicidarsi. In seguito Sergey Protosenya, ex top manager della Novatek, ha fatto lo stesso ma utilizzando un’ascia, per poi impiccarsi nel cortile della sua abitazione di Lloret de Mar.

Gli oligarchi morti nei primi mesi dell’anno, a ridosso dell’invasione

All’inizio di marzo il miliardario russo Vasily Melnikov, la moglie e i due figli sono stati trovati senza vita nel loro appartamento di lusso a Nizhny Novgorod, con ferite da taglio provocate da coltelli trovati sul luogo degli omicidi. La società del magnate, Medstom, che importa attrezzature mediche in Russia, era sull’orlo del collasso dopo le sanzioni occidentali. Il 28 febbraio, quattro giorni dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina, era stato trovato morto impiccato nel Surrey l’oligarca Mikhail Watford. Nato in Ucraina (e vero cognome Tolstosheya), a detta dei vicini era sconvolto per quanto stava accadendo nel suo Paese di origine. Il 25 febbraio, ossia il giorno successivo all’invasione dell’Ucraina, era stato trovato impiccato nel suo cottage di Leninsky Alexander Tyulyakov, vicedirettore generale del Centro per la sicurezza aziendale di Gazprom. Prima dell’inizio del conflitto, a gennaio, altra morte sospetta: quella di Leonid Shulman, capo del servizio trasporti di Gazprominvest, trovato senza vita nella vasca da bagno con numerose pugnalate.