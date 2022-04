Russia, tutti vogliono 1984: i motivi del boom di vendite del romanzo

Boom di acquisti in Russia del romanzo 1984. L’opera distopica scritta da George Orwell, secondo quanto riportato dal quotidiano economico Vedomosti, sarebbe tornata particolarmente in voga a Mosca e dintorni. Ma il sensibile aumento coinvolge più in generale l’intero mercato dei libri. Nel mese di marzo, si è registrata infatti un’impennata del 30 per cento delle vendite sul portale Ozon, il più importane del Paese, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Più nello specifico l’acquisto di volumi di psicologia e di quelli ritenuti in grado di aiutare a comprendere il periodo attuale sono cresciute del 12 per cento, riferisce la casa editrice Eksmo.

Tra i titoli maggiormente ricercati spiccano Sii gentile con te stesso di Olga Primachenko e Sì alla vita: nonostante tutto, di Victor Frankl, sopravvissuto all’olocausto. Si piazza bene anche Il ritratto di Dorian Gray. Ma tra i classici recita da padrone 1984, «Questo è collegato all’operazione speciale in Ucraina», ha spiegato a Vedomosti Anna Karpova, direttrice dello sviluppo aziendale di Ozon. La ricerca di spiegazioni nella letteratura sarebbe infatti un fenomeno particolarmente diffuso nei periodi contraddistinti dalle crisi. Secondo i più scettici, tuttavia, ci sarebbero in realtà ragioni essenzialmente pratiche. Il presidente di Eksmo Oleg Novikov ha illustrato come la Russia abbia accusato carenza di carta nell’ultimo periodo, così in molti si sarebbero precipitati in libreria per evitare futuri e ulteriori aumenti dei prezzi. C’è poi un altro aspetto: lo stop dei film provenienti da Hollywood avrebbe indotto parecchia gente a ripiegare sui libri, rivalutando un antico passatempo.

1984 e l’interpretazione che ne diedero in Italia gli scettici sul Covid

Ma 1984 non è un titolo casuale. Nell’opera si tracciano i contorni di un mondo in cui viene offuscata ogni difformità di pensiero. Anche per questo in Italia tra il 2020 e il 2021 il romanzo divenne manifesto di quanti, lanciando un apposito hashtag, affermavano di opporsi alla dittatura sanitaria, colpevole, a loro dire di esagerare con le restrizioni per contenere il virus. Un’interpretazione che secondo molti travisava le intenzioni dello stesso Orwell, fervente oppositore dei regimi totalitari, ma consapevole della necessità di dover talvolta rinunciare a qualche libertà per il perseguimento del bene comune.