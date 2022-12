Dieci milioni di russi al freddo: la legna da ardere costa troppo

La propaganda del Cremlino da settimane ritrae gli europei congelati nelle proprie case, a causa della decisione collettiva dell’Ue di boicottare l’energia russa dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. Il sito di notizie russo indipendente Verstka, però, racconta che uno scenario simile sta riguardando, al momento, milioni di russi stanziati nelle aree più povere e remote della Federazione.

Il problema riguarda soprattutto Estremo Oriente e Siberia

Secondo un’indagine del 2020 (e poco dovrebbe essere cambiato da allora), più di 10 milioni di russi vivono senza riscaldamento centralizzato: si tratta del 7 per cento circa della popolazione. Tale quota schizza addirittura oltre l’80 per cento nelle regioni che non sono a maggioranza etnica russa, le quali sono contestualmente anche le più remote del Paese: il circondario federale della Siberia e quello dell’Estremo Oriente. Quest’ultimo è sia il più esteso che il meno popolato, tra gli otto che compongono la Federazione Russa.

La legna per un inverno costa come uno stipendio medio

Molti di questi 10 milioni di abitanti delle zone rurali che vivono scollegati dalla rete nazionale del gas, semplicemente, non possono al momento permettersi di acquistare legna da ardere. Colpa dei salari troppo bassi e dell’aumento del costo della vita, scrive Verstka. Secondo le stime di alcune ong, le famiglie russe hanno bisogno di una media di 25 mila rubli (circa 350 euro) per acquistare legna da ardere sufficiente per l’inverno: in alcune zone, quelle appunto in questione, la cifra equivale a un salario mensile medio.

Le famiglie povere sono sempre più in difficoltà

Le autorità locali, spiega Verstka, forniscono alle famiglie a basso reddito una quantità fissa di legna da ardere oppure appezzamenti di bosco dove possono tagliare la propria, ma ciò può comunque risultare insufficiente, durante il gelido inverno russo. E così, in tanti chiedono aiuto alle onlus locali, agli enti di beneficenza e alle più disparate associazioni, disposte a stanziare fondi destinati all’acquisto di legna per i più poveri. A seguito dell’ordine di mobilitazione da parte di Vladimir Putin a settembre, alcune autorità regionali, come “risarcimento-incentivo”, hanno iniziato a fornire gratuitamente legna da ardere anche alle famiglie degli arruolati, togliendola potenzialmente ad altre magari meno abbienti. E la situazione è destinata a peggiorare: a dicembre, evidenzia Verstka, si sono verificati diversi guasti, in più zone della Russia, che hanno colpito i sistemi di riscaldamento centralizzato, lasciando al freddo anche coloro che normalmente non dipendono dalla legna da ardere.