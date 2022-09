Russi in fuga, cosa sta succedendo al confine con la Georgia

La Russia ha limitato l’accesso alla regione di frontiera con la Georgia, dove negli ultimi giorni si sono formate lunghissime code di cittadini intenzionati a lasciare il Paese. Lo ha annunciato su Telegram Sergei Menyaylo, capo dell’Ossezia Settentrionale-Alania, specificando di aver ordinato di «limitare l’ingresso delle auto» nella piccola repubblica dove al momento c’è «allerta alta». Secondo il governo di Tbilisi, il numero di russi in arrivo quotidianamente nel Paese è quasi raddoppiato da quando il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la mobilitazione di centinaia di migliaia di riservisti lo scorso 21 settembre: ogni giorno varcano il confine almeno in 10 mila, temendo di finire in Ucraina a combattere.

Le lunghe code al valico di frontiera di Verkhny Lars

La Georgia e la vicina Armenia, che non richiedono visti per i russi, sono una delle principali destinazioni per i russi in fuga fin dall’inizio della guerra il 24 febbraio scorso. Ma tra i due Stati del Caucaso, solo il primo confina con la Russia: le code, formate da persone che arrivano in camper, auto, moto, bicicletta e persino a piedi si concentrano nei pressi del valico di frontiera di Verkhny Lars, al confine tra la regione russa dell’Ossezia del Nord e la Georgia.



La strada lungo cui si trova la dogana si trova in corrispondenza del passo di Darial, gola e appunto passo montano scavato dal fiume Terek: è l’unico passaggio naturale attraverso il Caucaso e storicamente ha avuto grande importanza strategica. Una volta attraversato il confine, il primo comune georgiano è Kazbegi.

Come la Russia sta cercando di frenare la grande fuga

È proprio qui, secondo la Bbc, che la Russia starebbe pensando di aprire un centro di reclutamento, allo scopo di intercettare uomini abili all’arruolamento nell’esercito tra le decine di migliaia di persone in coda, per scappare proprio da tale eventualità: «Gli agenti al valico di frontiera di Verkhniy Lars saranno incaricati di convocare i cittadini in età di arruolamento». Ma per adesso non ci sono conferme.

Our latest #satelliteimagery, from today, Sept 27, along the #Russia – #Georgia border and the extensive (~16 km in length) traffic jam approaching the Upper #Lars border checkpoint (lat/lon: 42.768, 44.631) as well as the Lars border crossing (lat/lon: 42.740, 44.627). pic.twitter.com/chG2ZzJYT6 — Maxar Technologies (@Maxar) September 27, 2022

Per fermare l’emorragia di possibili coscritti, il Cremlino ha annunciato oggi che non rilascerà passaporti ai russi mobilitati dall’esercito, mentre il ministero della Difesa russo ha dichiarato di non aver intenzione di chiedere l’estradizione dei cittadini già scappati all’estero. Da parte sua, la Georgia tiene le porte aperte ai russi, sbrigate ovviamente le procedure alla dogana. «Da anni accogliamo la popolazione russa e, dunque, Tbilisi non ostacolerà il processo», ha dichiarato il ministro dell’Interno Vakhtang Gomelauri.

Mano tesa anche da parte del Kazakistan di Tokayev

A causa del grande afflusso di russi che voglio lasciare il Paese, al valico di frontiera con la Georgia può capitare di dover attendere anche 20 ore prima di poter attraversare il confine. E con tutto questo tempo a disposizione le autorità russe avrebbero, volendo, modo di agire: il 24 settembre Putin ha firmato una legge che punisce con il carcere fino a 10 anni chi rifiuta l’arruolamento o chi, dopo averlo fatto, decide di disertare. Lunghe code si sono formate in questi giorni anche alle frontiere con Finlandia, Mongolia e Kazakistan. «In questi giorni molte persone stanno arrivando nel nostro territorio dalla Russia. La maggior parte di esse è costretta ad andarsene a causa di una situazione disperata», ha dichiarato il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev, smarcandosi dal Cremlino. Il portavoce del governo russo, Dmitri Peskov, ha negato che Putin voglia chiudere i confini russi. Ma la limitazione agli accessi in auto all’Ossezia del Nord è intanto cosa fatta.