Come in russi in fuga stanno cambiando l’economia dell’Armenia

Fin dai primi giorni della guerra in Ucraina si è verificata una fuga di cittadini russi dalla Federazione. Una sorta di piccola marea, che si è trasformata in ondate da quando Vladimir Putin ha annunciato la mobilitazione parziale: sempre più uomini in età militare, spaventati dalla possibilità di essere arruolati, si sono diretti verso l’estero, optando per i Paesi per i quali non è richiesto alcun visto. Tra essi l’Armenia: i voli per Erevan sono andati esauriti nel giro di poche ore dalla firma del decreto presidenziale. Ebbene, il flusso di russi approdati nella capitale e nelle altre città sta rapidamente cambiando l’economia della repubblica del Caucaso.

Ogni giorno a Erevan atterrano più di 20 voli dalla Russia

Secondo i dati ufficiali, solo dal 21 settembre oltre 30 mila russi hanno attraversato il confine con la vicina Georgia e quasi 100 mila avrebbero raggiunto il Kazakistan. Sebbene non ci siano numeri precisi riguardo ai russi che sono arrivati in Armenia da quando il presidente Putin ha annunciato la mobilitazione, ogni giorno nella capitale Erevan atterrano più di 20 voli provenienti da Mosca e San Pietroburgo, ma anche da città più meridionali come Sochi e Mineralnye Vody. Secondo i dati ufficiali armeni, nei primi sei mesi del 2022 sono arrivati nel Paese 372.086 russi, a fronte dei 156.496 dello stesso periodo del 2021.

Dall’annuncio della mobilitazione l’esodo è diventato massiccio

Tanti russi sono atterrati in Armenia, almeno ufficialmente, per trascorrervi le vacanze e poi ci sono rimasti. E l’attuale esodo sembra destinato a far impallidire quello che ha avuto luogo all’inizio della guerra in Ucraina, quando a decine di migliaia sono fuggiti dalla Russia per paura della possibile introduzione della legge marziale, della repressione politica, dei problemi economici e dell’isolamento internazionale. Con una popolazione di circa 3 milioni, l’Armenia sta già vivendo i primi effetti della grande fuga dei russi. I nuovi arrivati, perlopiù appartenenti alla parte media e stabilitisi nei centri urbani del Paese, hanno provocato l’impennata dei prezzi delle case e dell’inflazione, dando vita però al tempo stesso a un mini boom economico.

I prezzi degli immobili sono schizzati alle stelle

L’aumento dei prezzi degli immobili si avverte in particolare a Erevan, dove come riporta Moscow Times le agenzie immobiliari preferiscono vendere o affittare ai russi, mentre sempre più locatori locatori preferiscono non rinnovare i contratti degli affittuari, nella speranza che bussino alla loro porta russi in fuga dalla Federazione. Le zone centrali della città sono ormai appannaggio degli stranieri, che hanno disponibilità economiche superiori ai locali, mentre gli armeni con redditi più bassi si stanno spostando nelle aree più periferiche e popolari. Già a marzo, il prezzo su base annua per l’acquisto di un metro quadrato di immobile nel centro di Erevan era aumentato del 20 per cento. Da allora i prezzi sono schizzati alle stelle.

La Bers ha rivisto al rialzo le sue previsioni per il Paese

La scorsa settimana la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo ha rivisto al rialzo le sue previsioni di crescita economica per l’Armenia relative al 2022, passate dal 4,5 per cento all’8 per cento, rilevando che il Pil è cresciuto del 13,1 per cento nei primi sei mesi dell’anno. «Le ricadute negative dell’elevata esposizione del Paese, attraverso commercio e investimenti diretti esteri, all’economia russa colpita dalle sanzioni sono state controbilanciate dall’arrivo di molte persone e imprese dalla Russia», ha scritto la Bers nel suo rapporto sulle prospettive economiche regionali. Gli emigrati russi in Armenia hanno aperto nuovi bar, ristoranti, negozi, hanno persino fondato testate giornalistiche. In tanti hanno trasferito la propria attività nel Paese. E tanti bambini stanno già frequentando le scuole armene. I flussi dei cittadini russi si sono concentrati a Erevan e Gyumri, ma comunità russe si sono formate anche nella località turistica montuosa di Dilijan e nella terza città più grande dell’Armenia, Vanadzor. Resta da capire cosa succederà quando la guerra finirà e la situazione in Russia tornerà alla normalità. Se mai tornerà.