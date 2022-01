Russell Russell chi è: carriera e vita privata del concorrente di The Voice Senior stasera su Rai1

Ultimo appuntamento con le audizioni di The Voice Senior. Stasera 7 gennaio, alle 21,20 su Rai1, andrà infatti il sesto episodio della stagione con le ultime “Blind Auditions”, sessioni che permettono ai concorrenti di tentare la sorte e impressionare uno dei quattro coach. Da Russell Russell a Gina De Boer, sono già tante le voci Over 60 che si sono unite alla trasmissione. Alla conduzione ci sarà Antonella Clerici, mentre al tavolo della giuria torneranno Clementino, Gigi D’Alessio, Orietta Berti e Loredana Bertè. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

The Voice Senior, anticipazioni e squadre dei quattro giudici dello show stasera 7 gennaio 2022 su Rai1

The Voice Senior si appresta a giungere al giro di boa e il peso delle decisioni aumenta sempre più. I quattro giudici hanno ormai quasi completato i loro team, che al termine della serata odierna dovranno contare un totale di 15 concorrenti. Orietta Berti, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio dovranno dunque ponderare bene quali artisti scegliere per il loro roster, evitando di cadere troppe volte nella fase “Cut”. Qualora avessero intenzione di prendere con sé un concorrente ma avessero tutti gli slot pieni, i giudici dovranno infatti eliminare uno dei cantanti già fra le loro fila. Russell Russell, Gina De Boer e gli altri dunque non possono dormire sonni tranquilli.

Al momento, Orietta Berti ha ancora due posti nel suo team, così come i suoi colleghi e avversari Clementino e Gigi D’Alessio. Più difficile invece la situazione di Loredana Bertè, che ha già preso con sé 14 cantanti e ha quindi a disposizione solo un posto. Chi saranno gli ultimi concorrenti a entrare nei team? E chi, invece, dovrà abbandonare anzitempo lo show?

Russell Russell, carriera e vita privata del concorrente di The Voice Senior stasera 7 gennaio 2022 su Rai1

Russell Russell, carriera professionale

Le Blind Auditions di The Voice Senior giungono a conclusione, ma uno dei concorrenti più apprezzati ha superato le selezioni già al primo appuntamento. Si tratta di Russell Russell, newyorkese classe 1960 che ha impressionato tutti e si è aggiudicato un posto nel team di Clementino. Ballerino, cantante e coreografo, non è nuovo al pubblico italiano. Già nel 1979 infatti fece parte dello show della Rai Studio ’80, dove partecipò come primo ballerino grazie all’interessamento di Nadia Cassini. Due anni dopo, nel 1981, ha partecipato anche a Sotto le stelle accanto a Isabella Ferrari, firmando anche le coreografie della trasmissione.

Negli anni è apparso anche in Pronto, chi gioca?, Domenica In, Disco Inverno, Maurizio Costanzo Show e I cervelloni, programma di Paolo Bonolis in onda su Rai1. Diverse anche le partecipazioni a teatro, fra cui si ricordano il musical The Full Monty con regia di Gigi Proietti e recitazione di Giampiero Ingrassia, e The Bodyguard – Guardia del corpo, in scena al Sistina di Roma. Per il cinema ha recitato con Lino Banfi in Buona giornata di Carlo Vanzina. Durante la sua carriera, Russell Russell ha inciso due album: il primo, dal titolo omonimo, nel 1981, e il secondo cinque anni dopo, pubblicato con il titolo di Afrodixia.

Russell Russell, vita privata e social network

Nonostante la sua popolarità, Russell Russell ha mantenuto sempre grande riserbo sulla sua vita privata. Non si sa infatti se sia sposato o comunque legato a qualcuno in particolare e non ha nemmeno profili sui social network che possano testimoniare la sua vita lontano dai riflettori.