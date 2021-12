Un gladiatore contro i cavi

Gli ammassi di cavi che pendono pericolosamente sulle teste di cittadini e turisti sono ormai diventati un tratto distintivo di Bangkok. «Nella mia zona, ce ne sono diversi. Alcuni appesi ad altezza d’uomo, in posizioni precarie, altri abbandonati lungo le passerelle pedonali», ha raccontato al Guardian Kullapa Sakkaravech, professoressa di lingue, proprietaria di un appartamento nel distretto degli affari della città. «Oltre al fatto che sono davvero brutti da vedere, possono diventare un grosso pericolo per i bambini e, in generale, per tutti, durante la stagione delle piogge». Nonostante le ripetute lamentele dei residenti, l’amministrazione pare aver sottovalutato il problema. Ma le cose potrebbero cambiare presto. Tutto merito di un tweet di Russell Crowe.

Russell Crowe contro l’accumulo di cavi in Thailandia

Qualche mese fa, l’attore neozelandese, in Thailandia per le riprese di un film sulla guerra in Vietnam, The Greatest Beer Run Ever, ha condiviso su Twitter una fotografia dei ben noti cavi elettrici e telefonici che campeggiano nei cieli della capitale, con la didascalia «Bangkok dreaming». Il post è stato notato e condiviso da molti utenti che, a loro volta, hanno allegato al messaggio di Crowe immagini simili e reclamato con urgenza l’intervento del governo. Una mossa che pare essersi rivelata efficace: messo al corrente del tam tam social, il primo ministro Prayuth Chan-o-cha ha ordinato che i fili vengano organizzati meglio e, soprattutto, disposti in piena sicurezza sottoterra. Eppure sono ancora tanti gli scettici che, alla luce di tutte le segnalazioni fatte in passato e non andate a buon fine, dubitano che l’intervento di una star di Hollywood possa smuovere le cose.

Il parere dell’urbanista sui cavi di Bangkok

«Ce ne sono alcuni assolutamente inutili, vecchi e malfunzionanti, ma non possono essere rimossi perché sono intrecciati agli altri ed è difficilissimo scioglierli», ha sottolineato l’urbanista Napong Rugkhapan. «Quando un provider di servizi Internet, ad esempio, deve installarne di nuovi per un condominio in costruzione, va automaticamente ad aggiungerli al mucchio già esistente. In fin dei conti, non è sua la responsabilità di rimuovere quelli superflui». Pur sperando in una svolta, Rugkhapan non è poi così ottimista: «Il fatto che nessuno sia morto per colpa di tutto questo fa sì che non venga assolutamente considerato tra le priorità a cui badare», ha aggiunto. «Ma se solo si accorgessero di quanta gente inciampa e cade per i cavi ogni giorno, forse, inizierebbero a pensarci». Per non parlare dei blackout che, periodicamente, lasciano case e negozi senza luce. Soprattutto durante tempeste e inondazioni violente.

Se Bill Gates anticipa Crowe sui cavi di Bangkok

Crowe, tuttavia, non è la prima celebrità ad aver preso a cuore la questione. Già nel 2016, Bill Gates aveva deciso di dire la sua con un lungo post su Facebook. Ma il messaggio venne cancellato qualche ora dopo sulla scorta della pioggia di lamentele mosse dai fornitori di elettricità. Pare che il filantropo, infatti, avesse scambiato i cavi telefonici con quelli della luce. Errore dimostrato nero su bianco con un grafico realizzato dall’Autorità Provinciale per l’Energia Elettrica e, a quanto pare, commesso anche dal protagonista de Il Gladiatore. Come fatto notare in un comunicato stampa dalla Bangkok’s Metropolitan Electricity Authority. In ogni caso, nonostante la confusione e un rimpallo di colpe che si ripete ormai da anni, l’intervento del co-fondatore di Microsoft, al tempo, ha dato i suoi frutti. I responsabili, infatti, hanno trasferito sottoterra oltre 127 chilometri di fili in più di 39 strade all’interno e nei dintorni della metropoli.

Bill Gates also thinks its time Thailand get rid of the dangerous hanging crow-nest wires all over Thailand. #travel pic.twitter.com/BdP9mVnouB — GlobeRovers Magazine 💯 (@GlobeRovers) June 27, 2016

Tra i timidi interventi del governo e la necessità di un’azione decisa

Nel 2019, poi, l’attuale governatore di Bangkok Aswin Kwanmuang ha lanciato un’altra iniziativa, che prevedeva di sotterrare tutto il cablaggio entro due anni. Mentre in alcune aree sono stati effettivamente fatti passi avanti, nel resto dei quartieri la situazione rimane ancora complicata. Non solo per gli uomini ma anche per gli alberi, spesso oggetto di potature indiscriminate utili a lasciare posto ai fili. «Senza proteste pubbliche, non andremo mai da nessuna parte e i governanti continueranno a pensare che vada tutto bene», ha tuonato l’ambientalista Oraya Sutabutr. Intanto, però, l’allarme di Crowe e il suo nuovo ruolo di ‘ambassador per caso’ della campagna, potrebbero dare una decisa accelerata alle cose. «Dobbiamo ringraziarlo», ha aggiunto l’imprenditore Kanchanaphan Vanichkul, «Grazie a lui tante persone, nel mondo, hanno iniziato finalmente a prestare attenzione al nostro paese e, soprattutto, ad aprire gli occhi su questa problematica».