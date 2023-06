Russell Crowe in concerto a Bologna, l’incasso agli alluvionati dell’Emilia-Romagna

In attesa di esibirsi a Bologna il prossimo 27 giugno con la sua band, The Gentleman Barbers, Russell Crowe ha annunciato su Twitter che il ricavato del concerto sarà devoluto alle vittime dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna.

I will post more details soon, but, just for your information, the organisers of our concert in Bologna, Emilia-Romagna, June 27 will donate the proceeds of the concert to the victims of the recent floods that have affected so many people in the region. — Russell Crowe (@russellcrowe) June 2, 2023

«Pubblicherò presto maggiori dettagli, ma per vostra informazione, gli organizzatori del nostro concerto a Bologna, in Emilia-Romagna, il 27 giugno devolveranno il ricavato del concerto alle vittime delle recenti alluvioni che hanno colpito tante persone nella regione», ha scritto nel tweet l’attore e regista nonché appunto musicista neozelandese, ringraziato dai numerosi utenti italiani nei commenti.

A Bologna l’unica data italiana del tour Indoor Garden Party

Nonostante la pluripremiata carriera da attore, per Crowe la musica non è certo un amore recente: fin dagli Anni 80 l’attore ha affiancato la passione per la settima arte a quella per le sette note. Crowe e la sua band The Gentleman Barbers si esibiranno per l’unica data italiana del tour Indoor Garden Party a Bologna il 27 giugno, al teatro Comunale Nouveau.

La beneficenza del Gladiatore e l’indifferenza del Boss

L’annuncio del “Gladiatore“, che suonerà a Bologna, certo non nella zona più colpita dal maltempo di metà maggio (solo qualche smottamento in collina), sta facendo il pieno di like su Twitter, dove in molto lo contrappongono a Bruce Springsteen: il Boss, com’è noto, proprio nei giorni più drammatici dell’alluvione non solo non ha annullato il concerto di Ferrara o parlato di beneficenza, ma non ha nemmeno rivolto un pensiero a vittime e agli sfollati.