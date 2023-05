Salman Rushdie riappare a sorpresa in pubblico

A oltre 9 mesi dall’attentato subito il 12 agosto scorso, Salman Rushdie è tornato, a sorpresa, in pubblico. Lo scrittore è riapparso a New York, durante il gala organizzato dal Pen Club America, un’organizzazione che da tempo si batte per garantire la libertà di parola e i diritti agli scrittori. Rushdie ha ricevuto personalmente, così, il premio onorario che l’associazione, di cui è stato anche presidente, gli ha assegnato. Il celebre romanziere indiano, naturalizzato britannico e statunitense, è apparso con gli occhiali con due lenti diverse: una è oscurata, a coprire l’occhio perso durante l’attentato subito a coltellate nell’estate scorsa.

Rushdie: «Il terrorismo non deve terrorizzarci»

L’evento si è tenuto vicino Central Park, all’American Museum of Natural History di Manhattan, a New York. Non era atteso e per i circa 700 ospiti del gala è stata una grande sorpresa. Il 75enne Rushdie è salito sul palco per ricevere il premio e in francese, spagnolo e inglese ha dichiarato: «Il terrorismo non deve terrorizzarci. La violenza non deve scoraggiarci. La lotta per la libertà continua». Poco prima anche un elogio della Pen Club America, definita «un’organizzazione che lavora per la libertà di espressione, non è mai stata così importante».

It was an emotional return to the stage for PEN America’s former president—introduced by @ayadakhtar as “our beloved Salman Rushdie”—who for decades has been a tireless defender of persecuted writers & the freedom to write while himself living under a death threat for his writing pic.twitter.com/HTzW0SQyPr — PEN America (@PENamerica) May 19, 2023

Rushdie ha perso la vista da un occhio e la mobilità ad una mano

Il 12 agosto del 2022, lo scrittore è stato aggredito al festival letterario di Chautauqua, una città nel nord dello stato di New York. L’attentatore, un giovane libanese con simpatie iraniane sciite, lo ha colpito con una decina di coltellate, prima di essere bloccato dalla polizia. Lo scrittore ha spiegato che «se non fosse stato per queste persone, io oggi non sarei qui. Quel giorno ero io il bersaglio, ma loro sono stati degli eroi. Devo a loro la mia vita, mi hanno salvato», riferendosi agli attentatori. Ha perso la vista da un occhio e la mobilità di una mano. Rushdie, in un’intervista a febbraio, aveva anche dichiarato di soffrire di stress post-traumatico.