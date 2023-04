Rupert Murdoch lascia Jerry Hall per mail: «Ti contatterà il mio avvocato»

Il magnate Rupert Murdoch ha deciso di lasciare la moglie Jerry Hall per mail. Questo è ciò che emerge da un articolo del Guardian che fa luce sul divorzio tra i due partito nel giugno del 2022. Non è la prima volta che accadono divorzi con queste modalità e infatti in passato l’attore Daniel Day-Lewis e il cantante Phil Collins hanno lasciato le rispettive compagne attraverso un fax.

Il divorzio tra Rupert Murdoch e Jerry Hall

«Jerry, ho deciso di mettere fine al nostro matrimonio…ti contatterà il mio avvocato di New York». Questa è stata la mail ricevuta dalla quarta moglie di Rupert Murdoch, Jerry Hall, che lo attendeva a casa. La moglie del magnate, ex di Mick Jagger, non sospettava nulla di simile infatti secondo fonti a lei vicine, quando ha ricevuto il messaggio è rimasta «devastata e umiliata». Alla Hall è andata la Villa nell’Oxfordshire. «Abbiamo certamente condiviso momenti belli», le ha scritto Murdoch. «Ma ho tante cose da fare». Il divorzio è stato confermato e finalizzato in soli due mesi (da giugno ad agosto 2022) a dimostrazione che a 92 anni Murdoch non vuole perdere tempo.

I pochi argomenti di scontro della coppia

Anche se hanno divorziato, Rupert Murdoch e Jerry Hall sembrano essere rimasti in buoni rapporti. Non a caso, stando alle indiscrezioni, Murdoch e Jerry non litigavano mai anzi andavano spesso d’accordo. Il pensiero di Rupert contro l’aborto sarebbe stata tra i pochi argomenti di scontro di coppia, anche la sua vicinanza con Donald Trump e l’insistenza di Jerry sull’utilizzo di maschere, guanti e distanza di sicurezza da parte dei figli del magnate nelle vicinanze del padre facevano scatenare i pochi litigi della coppia. C’è da dire, che forse alla base del divorzio c’è stato il quinto fidanzamento di Murdoch, con una presentatrice radiofonica, annunciato pubblicamente pochi mesi dopo il divorzio con la Hall. Tuttavia, questa nuova relazione è durata solo poche settimane.